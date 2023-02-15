《老物件情懷》舊幣憶往

在台灣收藏的舊硬幣，從台北帶來美國。

一九八○年代來美前，我在台北家中整理雜物，發現一隻憨態可掬的胖瓷豬藏在書櫃內的一隅，其內裝滿多年發行不等幣值的舊硬幣。我從撲滿中揀選了在市面已停止流通的壹角鋁幣（一九五五年）、貳角鋁幣（一九五○年）、五角銅幣（一九五四年）各兩枚，以及康熙通寶、公用電話專用代幣（一九七三年）各一枚攜帶來美。

退休 後，每當我把玩這些古早有些磨損、刮痕、氧化的舊幣時，往日幸福成長的回憶就湧上心頭。

我自幼嘴饞，每天奶奶給我兩毛錢（貳角）或兩個一毛錢（壹角），我都迫不及待地用在柑仔店買零食或抽童玩，往往還向奶奶寅支卯糧。家人為了培養我有儲蓄 和理財習慣，爸爸找了一節粗竹筒，在其間鋸個狹窄的洞口交給我，它就成為我生平的第一個只進不出、稱為「快樂存」的撲滿。隨後，媽媽又遞給我一個易開蓋的空茶葉罐，方便我存取零用金，稱為「省著用」。

爸媽教我如何支配、運用日常做家務所得的酬勞（五角）與零用金：大部分投入「快樂存」，小部分投入「省著用」。經過一段時間的磨練與管控，我漸漸學會量入為出。攢著、搖著「快樂存」時，內心對將能購買夢寐以求的物品充滿希望。日後隨著發行的新硬幣遞增，我的撲滿亦更換成陶瓷或塑料製品，但舊幣仍是我童年最甜美的回憶。

上小學時，踢毽子是我鍛鍊身體的遊戲。當年用的毽子無成品可買，材料要銅錢、毽管、公雞羽毛、碎布等，需費周章地取得，因而同伴們擁有雞毛毽子的人並不多。

奶奶用一枚康熙通寶銅錢為我做了一隻毽子。據聞奶奶陪嫁的首飾與數串銅錢，於戰爭、逃難時幾乎散失殆盡。毽子的銅錢可重複使用，當包覆銅板的布與毽管破損時，毽子就得重做。過年殺雞時，奶奶不忘為我的毽子留下十數根美麗的公雞羽毛備用。

玩踢毽時，毽子一拋我經常可以踢個一百多下，就在毽子的上下靈動間，只見絢麗繽紛的羽毛亦隨之飄逸飛落，可謂「踢碎香風拋玉燕」。奶奶當年為我做的雞毛毽子陪伴著我有個健康快樂的童年。

六、七○年代，家用電話尚未普及，人們與親朋好友聯絡感情，多半藉由投幣式公用電話。一九七三年中東石油 危機，人們囤積銀鋁混鑄的壹圓硬幣，造成公用電話缺幣，因此央行發行公用電話專用代幣應急，正面是電信局電徽，反面上方書寫「公用電話專用」，中間是電話機圖樣。石油危機過後，一九七六年專用電話代幣被回收銷毀。

隨著家用電話普及與手機時代的來臨，如今處於沒落中的公用電話成為我們對電信舊時光的記憶。這枚電話專用代幣，成為當年我日常生活必需品的見證物。

這數枚有故事的舊幣，點亮我人生雋永美好的回憶。