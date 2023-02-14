我過去下鄉的公社有一個張姓公安 特派員。當時公社一級的小鎮沒有公安派出所，只有一個穿便衣的公安特派員，社員們稱他為「張特」，提起他來，話語裡充滿敬畏和神祕。張特原是公社小學的老師，後來被選中當公安特派員，成了公社裡響噹噹的人物，是一個騎車挎槍走屯竄戶、肩負特殊使命的獨行者。他所到之處，不是發生了重大刑事案件，就是有階級鬥爭新動向。

有一天，張特突然到訪我們屯子，屯子裡的氣氛頓時緊張起來，社員們交頭接耳，竊竊私語。白天，隊長陪著他神祕地走門串戶，好像在調查什麼大案；晚上，張特來到集體戶過夜。他身材高大，魁梧強壯，國字臉，面色紫紅，粗眉大眼，表情嚴肅，話語不多。第一眼看到他，覺得他戴上扇圈形假鬍鬚，就是水滸傳裡的「雷都頭」雷橫。那不怒自威的樣子，對階級敵人和作案人就是一種震懾，膽小的毛賊不等他開口審問就嚇得招供了。

就寢時，張特睡炕頭，我睡在他左邊。他將手槍放在右手邊，槍綱繫在手腕上，而不像電影 裡的那些人將手槍放在枕頭底下，被偷襲者逮個正著。看上去他的警惕性很高，隨時準備夜裡有階級敵人奪槍殺人。那一夜平安無事，第二天早飯後，張特騎車走了。

大約一年後，聽社員們說張特被擼了，回到公社小學打雜。據說，他英雄過不了美人關，和同屯的一個有夫之婦相好。看著兩人眉來眼去暗送秋波，這家男人王順不免起疑，晚上關起門來質問老婆，這女人不但不否認，反而仰仗著張特的勢力跟他大吵大鬧。王順一氣之下動手打破了她的頭，鮮血直流，夫妻倆的吵鬧釀成了流血事件。

自己的相好挨了打，張特怒髮沖冠，以公安身分高調介入此案，不但非法拘留了王順一天，還拍拍衣服裡面的手槍恫嚇他。一個當過老師的人，腰裡別了個「二斤半」就忘乎所以，情膽包天，自己理虧還敢動用國家賦予的權力欺凌威脅受害人。

王順氣不過，伺機捉姦，當眾讓張特出醜，以報被拘一天之仇，雪被戴綠帽之恨。一天張特回到屯子裡，過了晌午，王順佯裝下地幹活，到了地頭便折返回來。他和幾個本家兄弟設下埋伏，大白天將光著屁股的張特從自己老婆的被窩裡提溜出來。屋外的兄弟見事成，在屯子裡敲起響鑼，招呼屯民前來看熱鬧，另一個兄弟用木棍挑著張特的衣服、褲子，跟在後面搖「旗」吶喊。屯子裡的男女老少蜂擁而至，觀者如雲，鬧得沸沸揚揚。

這種生活作風問題，發生在上層大人物身上是小節，但對下層小人物便是大節，必須嚴辦。張特因此丟了特派員的差事，回到公社小學也不能教課，只能做雜務。

後來，我在公社遇到張特，他腰裡的手槍沒了，看上去有些落魄潦倒，身材不那麼魁梧了，面目也不那麼威嚴了，怎麼看都和雷都頭沾不上邊，倒有點像被鎮關西鄭屠欺負的金老漢。同一個人，僅僅因為職務地位不同，竟然前後判若兩人，說起來令人哭笑不得。