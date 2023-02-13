二○二○年一月底，我和先生從中東旅遊回來，在家自我隔離兩周後，去附近超市採買。沒想到隔天，這家超市有名員工病毒測試是陽性，衛生局要當天去過超市的顧客注意自己身體狀況和自我隔離兩周。接連兩次的隔離，讓我們初次嘗到新冠疫情 帶來的生活方面影響。

隨著新冠病毒的肆虐，各地採取各種措施，呼籲大家小心防疫。那時口罩 需求量突增，到處一罩難求。幸好遠在舊金山的乾女兒和溫哥華的高中好友，分別寄給我們一些醫用口罩和親手縫製的雙層口罩救急。在這裡的校友會、同鄉會及華府華僑文教服務中心，也紛紛提供從台灣來的口罩救援。這一切，都讓我們深深感受到濃濃的暖意。

疫情日趨嚴重，我們每天都得戴上口罩才敢出門，朋友間的互動和一些團體聚會也都暫時收兵，改在雲端上見。此時，最讓我和先生感到期待和開心的日子，就是每周和兩個孫子在「視頻」上聊天；每當聽到他們親熱地叫「爺爺、奶奶」時，病毒帶來的煩惱都會煙消雲散。

二○二二年四月初，拖延了兩年，去北義大利的旅遊計畫重新啟動。在決定冒險參加後，我們開始各種準備：上網填各種表格、打第四劑新冠病毒疫苗、行前二十四小時內的PCR檢測 、攜帶足夠的N九五口罩、快篩劑、抗生素和平日必備藥物等。

在小心翼翼的心情下，我們遊覽義大利北部的高山、湖泊、城市和鄉村小鎮，更有機會搭上世界遺產目錄上的紅色小火車，前往瑞士境內一個海拔近萬呎高的滑雪勝地。當先生和我面對皚皚白雪覆蓋的阿爾卑斯山脈時，我們覺得在新冠疫情下，還是可以安排好日子的。

旅行結束前一天，發生一件令我徹夜難眠的事情。依照規定，從國外回美的旅客一定要先提供二十四小時內病毒檢測陰性的證明，方能入境。導遊帶我們去當地指定藥房做檢測時，他義務幫我們填寫全是義大利文的表格。因為時間緊迫，他的筆跡潦草不易辨認，等我拿到檢測陰性的證明文件時，發現我的名字拼錯一個字母，護照號碼也錯了一個數字。

第二天早上，懷著不安的心去機場。沒想到的是，機場櫃台小姐一看到我的檢測報告上寫的是「陰性」，二話沒說就讓我登機，這真是出乎我的意料，格外驚喜，也算是我在新冠疫情下的日子裡，最緊張的一件大事。