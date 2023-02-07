《老物件情懷》英雄牌鋼筆

英雄牌鋼筆。

英雄製筆廠是中國著名的鋼筆廠商，創立於一九三一年，英雄牌鋼筆曾經風行全國，至今仍被視為中國的老牌名筆。照片中這支英雄牌鋼筆（見圖），是好朋友梅勒醫生大約十三年前從中國大陸買回來送我的。

梅勒醫生是我在美國奧勒岡州一家醫療保險 公司上班時的同事，他是副總裁銜醫療部總經理，我是電腦資訊部的資深軟體工程師。兩人工作單位不同，職級差別很大，在一般情況下，不太有機會認識，更不可能深交。有一天，我和一個中國同事在公司餐廳吃便當時，梅勒醫生走過來自我介紹說，他是公司的醫療部總經理，正在學中國話，是否可以坐下跟我們練習講中文；我們當即表示歡迎。

過了兩、三天，梅勒醫生告訴我，他在網路上和一名中國大陸的女士正在交往，彼此用中英文翻譯軟體溝通，有時候軟體翻譯得不好，他看不懂，問我能不能替他翻譯一下，我當即應允。

之後梅勒醫生時常拿他女朋友的電子郵件請我翻譯，我也很仔細地為他效勞。梅勒醫生對我的翻譯極為讚賞，時常向我吐露心聲，因此我也成了他的戀愛顧問。

大約半年之後，梅勒醫生告訴我，他已決定到北京 去與女朋友會面，向她求婚。我告訴他，她在情書中早已流露出對他情深意濃，芳心暗許，此行一定會成功。

一周之後，梅勒醫生從北京回來，立即興匆匆地告訴我，女朋友已經是他的未婚妻了，並請我到他的辦公室去看許多照片。再過三個月，梅勤醫生告訴我，未婚妻已辦好來美簽證，下周三會搭機飛抵波特蘭市，翌日他們會到法院辦理公證結婚，請我和他屬下的一名美國經理作結婚見證人。我非常高興地向他恭喜，祝他們有情人終成眷屬。

婚後第二個周末，梅勒醫生請我們夫婦到他家吃晚飯，他的新婚太太做了滿滿一大桌好菜請我們。席間，梅勒醫生熱誠地告訴我，我們現在就如同親兄弟一樣了，以後我應該叫他的小名，不要再叫他梅勒醫生。

半年之後，梅勒醫生帶太太回中國娘家，順便到中國各名勝景點旅遊。

回美之後，梅勒醫生打電話約我和太太到市區一家餐廳吃晚飯。四個人在餐廳入坐之後，梅勒醫生就請他太太從手提包裡拿出一個精美的紙盒，他打開紙盒，拿給我看，對我說：「這支鋼筆是我從上海買回來送你的，聽說這是中國最有名的鋼筆，你和我都喜歡寫作，筆對寫文章的人具有特殊的意義，我送你這支鋼筆，是代表我對你的了解和欣賞。」

接著梅勒醫生又從襯衫口袋裡抽出一支鋼筆來，對我說：「你看，我自己也買了一支完全一樣的鋼筆，以後當我們用這支筆寫字的時候，一定會想到我們這一對知心的朋友。」講完，再從他的西裝口袋裡拿出一盒「派克墨水」給我，笑著說：「墨水我也替你買好了，現在美國很少有賣鋼筆墨水的地方，你不用去找。」

我拿著這支鋼筆，對他如此用心以及誠摯的友情深深感動不已。

梅勒醫生是個才華橫溢的人，不僅在醫生專業上卓越有成，而且文學造詣很高，又有高超的電影 製作技巧。他曾出版過一本英文詩集，也寫了一本電影劇本，聘請好萊塢有名的導演及明星，拍攝、製作並發行了這部電影。與他廣袤的才華相比，我實在相差甚遠，他卻對我推崇有加，惺惺相惜，引為知己，我想不出其中的原因，只能說是彼此有緣吧？