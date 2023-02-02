《老物件情懷》家傳的「官斗」

作者祖傳至今的「官斗」。

這是我家祖傳至今的「官斗」。它硬木製作，就像一座上面沒有蒙上牛皮的鼓，高二十三點五釐米，上口內直徑和底部內直徑相同，都是二十一點五釐米；中間凸出，有點弧形，最寬處直徑二十五釐米。外面有三道銅條包裝，底部的要窄些，中間的則是半圓形的銅條，上口的較寬，是底部銅條的四倍左右；還鑲有四塊花紋樣銅片，既是為了牢固，也很是好看，顯現出主人家的富貴和氣派。

「斗」作為古時候民間流傳的一種量具，它和「升」一樣，是人類文明史中出現最早、以物換物的裝載用具，後來用以衡量糧食的分量。據說很久以前，各個地方斗的規格並不一致，其中大小摻雜，容積不同。直到秦朝時期統一度量衡之後，又經過了漢等朝代的制度化，升斗才有了嚴格的製作要求，作為國家規定的容量單位，十升等於一斗。

小時候，就從大人口中知道它叫「官斗」，眼見它還在使用的地方，主要是家裡收穫糧食要用它量一量，或者鄰居間互相借還糧食，也用它量。長大了才明白，官斗的含義原來是按照官府的標準製作的斗，就像升，我地民間也稱之官升。

在皖南徽州，大戶人家蓋了房子，都要製作官斗、官升，它是量具，更寓意五穀豐登、升官發財，之後要交給子孫傳承。

十九世紀中期，我的天祖樹仁公經商致富，給四個兒子建造了四棟大房子。我高祖晉書公分到了「德祥堂」後，就馬上製作了這個官斗，他自己在底部寫上楷體毛筆字，為「晉書吳記」，現在仍清清楚楚。雖然時代變遷，戰亂頻仍，家道中落，這官斗還是保存下來，成為樹仁公和晉書公曾為著名徽商的歷史印記。