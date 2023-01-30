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春節憶往

冬至

旅居異國，儘管身處華人移民群居的紐約，中國超市早擺出各色年貨和附送紅包袋；但是沒有年假帶來的車潮和人潮，也沒有家家戶戶門框上的春聯和炮竹聲，更沒有親人圍爐團圓，因為已經入境隨俗，改過感恩節和聖誕節了，還是懷念台灣濃郁的年味。

兒時過年，由於母親身兼職業婦女，時間有限，不能大事鋪張，父親總邀請單身的同事曾伯伯來吃年夜飯。曾伯伯愛做菜，母親就照他點的菜單採買，我們幫忙摘菜洗菜，蒜苗炒臘肉、涼拌三絲（黑木耳、黃豆芽、胡蘿蔔）、辣子雞丁、麻婆豆腐、魚香茄子、回鍋肉，還有燉得像牛奶一樣白的臘肉香腸燉紅白蘿蔔湯；唯一只能看不能吃的菜是紅燒鯉魚，因為要圖個吉利：「年年有餘（魚）」。

孤家寡人的曾伯伯有一個淒美的故事，他在中國大陸原有一個新婚不久的妻子，政局變色來不及出來；曾伯伯一直期盼反攻大陸，可以夫妻團圓，所以始終不娶。後來開放探親，他回老家尋妻，卻只找到荒塚一堆。回台以後，年紀一大把的曾伯伯傷心地不再來我們家過年，只有藉酒澆愁，終至肝硬化抑鬱而終。

我嫁到飲食考究的夫家後，才見識到籌備過年的盛況。賢慧的婆婆早在一個月前，就跟鄰居郭媽媽預訂了十來斤辣味豆腐香腸和臘肉，為了採購年菜，前幾天就得頻頻奔波於巷口的菜市場。重頭戲的年夜飯，在廚藝精湛的外子主導和婆婆的共襄盛舉下，隆重推出精緻的滿漢全席，英挺高大的五兄弟杯觥交錯，吃得不亦樂乎。

酒醉飯飽，負責善後的我忙完清洗鍋碗瓢盆後，又得準備包餃子，因為東北人炮竹一聲除舊歲時，得圖吉利，吃俗稱「元寶」的餃子。他們嫌機器做出來的皮不好吃，寧願自己擀，這種吃力又需要高度技巧的工作，自然非外子莫屬；他擀得快，可以同時供應三、四個人包，大夥邊包餃子邊説笑，用的餡料則是在美國奇貴無比，只捨得配菜用的韭黃。

我洗切好菜，婆婆調餡，趁著他們兄弟在包餃子，我們趕緊去做頭髪，雖然除夕收費加倍，美容院又人滿為患，為了趕在新年改頭換面，還是得跑一趟。

子夜十二時，早就叮嚀兒子買好長串鞭炮的公公一聲令下，準時燃放後，闔家又該享受熱騰騰的元寶了，還爭賭誰吃到包了一元硬幣的餃子？之後再玩幾把撲克牌，才熄燈就寢。婆婆是四川人，算是南方人，初一早上要吃湯圓，等於十二小時內連吃三頓高脂高醣的食物，那時候年輕，大快朵頤的後果頂多長點肉，後來年事漸高，稍不留神，就病從口入，三高纏身。可嘆當年意氣風發的五兄弟，已有三個辭世，過年圍爐的盛況，只待成追憶了。

餃子 聖誕節 三高

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