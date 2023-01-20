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硬扁擔和軟扁擔

王新生

近來聽聞家鄉一名中學校長去世，甚為驚訝。這名校長七十六歲，比我小十二歲，人高馬大，身體素來健康硬朗。他退休後天天游泳，鍛鍊身體，平時還會去參加老教師合唱團活動，如此活躍的一個人，為何會突然去世？

後來得知他是因騎電動車外出摔倒，致頭部受傷，當天後半夜出現嘔吐送醫，從一月至九月一直昏迷不醒，終因不治而辭世。這使我想起了一個關於「硬扁擔和軟扁擔」的故事。

年輕時我在家鄉一所中學工作，那時年輕力壯，天天長跑，曾獲得縣、市運動會中長跑冠軍，並參加省運動會，因此自認為身體強壯，什麼都無所謂；特別在吃的方面，毫無顧忌，常常大口吃肉，尤其喜歡吃肥肉。

有一次我曾一頓吃掉一份羊尾，當地太湖地區湖羊的羊尾又肥又大又厚，很少人能一次吃掉一份。

那時學校一個老教導主任見我如此吃喝，突然問我：「硬扁擔和軟扁擔你認為哪個會先斷？」我回答：「當然是軟扁擔。」他卻對我說，事實往往不是這樣，經常是硬扁擔先斷。因為硬扁擔自以為結實，什麼重量都敢挑，總有一次超過極限斷了；而軟扁擔自知不行，不敢多挑，倒不會斷。

他說學校有一個女老師，身體很差，弱不禁風，常常傷風感冒。該老師自知身體不好，處處小心謹慎，終身未嫁，結果活到九十多歲。而有一些老師身體比這個女老師好多了，卻不注意保養，有的退休年齡不到就過世了，這就是硬扁擔和軟扁擔的不同。

老教導主任的話使我警惕起來，自此我就小心謹慎，特別是知道「三高」以後，就更加注意了。

而前面說到的這名校長，可能自以為身體好，結果導致如此慘劇。如果他把自己看作是一條軟扁擔，人老了，電動車不騎了；或者即使騎電動車，要戴頭盔，速度放慢，也許就不會發生這樣的憾事。

人老了，實際上就是一條軟扁擔，不能逞強也不要逞能，要處處小心謹慎，以頤養天年，健康長壽。

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