我不是身材修長的人，也沒有運動細胞，跑步跑不快，跳高跳不高，打籃球搶不到球，玩排球摸不到球，打網球沒體力。入學後升學 主義瀰漫，學校重學科、輕術科，心思專注在應付各種學科考試，對於術科例如體育、音樂、美術課，都抱著得過且過、敷衍了事的態度。現在回想起來，當時多麼不懂事，現在老了才體會到，其實那都是最好的嗜好，有益身心又能一輩子受益。

對於一般運動項目我不在行，但我會游泳 。小時候與伯父、伯母住在台灣的離島澎湖，澎湖四周環海，兩個堂哥比我大十多歲，他們喜歡游泳，我跟去湊熱鬧。堂哥首先教我一些理論，例如手如何划、腳如何踢，然後就把我帶到水深之處，他們可以站立水中，頭部露出水面，老神在在地放我獨當一面；我人小，無法著地，拳打腳踢一番，掙扎著實行理論，非要浮起來不可，不然就會被淹沒，當時吃進不少海水，又鹹又嗆，很不舒服。

回到家努力做功課，一個洗臉盆裝滿了水，把頭埋進去，屏住呼吸幾秒鐘甚至幾分鐘，再抬起頭來大口深呼吸、再埋頭、抬頭，如此幾個回合，學會了「悶水」，這是最艱難的第一步。等到身體能夠在水面浮起，然後再學著「換氣」，循序漸進，我終於學會了蛙式。

我後來回到父母身邊，住在台灣南部的空軍基地岡山，家父任職空軍通訊學校，校內有個游泳池，開放給員工家屬使用。放暑假時，我們兄弟姊妹總是頭頂著火辣的太陽，腳踩著腳踏車去那裡游泳，去時氣喘吁吁，汗流浹背，一跳進水中立刻感到一股清涼貫穿全身，舒暢又痛快；在水中玩夠了，以剩餘的精力，再賣力踩著腳踏車回家，嘴裡哼著「小小羊兒要回家」的兒歌。

媽媽總是已經蒸好了饅頭，等著我們這一群飢腸轆轆的餓鬼回家，饅頭中加些白糖、黃油，我們狼吞虎嚥，如果再加上一支當地自製的「筧橋冰棒」，就更加心滿意足了。

後來到台北上高中、讀大學，扛著升學壓力，游泳之事早已拋諸腦後，繼而來到美國，結婚成家、念書工作、養兒育女，每天忙碌的生活著。直到有一天，我在雪地上摔了一跤，腳踝骨折受傷，敷了石膏兩個月以後，醫生叫我做物理治療，效果不大，我這時才想起來，何不試試看游泳？於是與這個久違了幾十年的老朋友重逢，我一頭鑽進游泳池中，立刻重拾記憶中的技巧，順利地游開來，對於腳踝的恢復有莫大的幫助。

我舉一反三無師自通，學會仰式，在健身 房參加游泳課，也學會了自由式。我一直認為游泳以及騎腳踏車不僅是運動，也是求生的技能，所以我的小孩在讀小學時，都已經學會游泳以及騎腳踏車。

如今我搬到退休社區，這裡除了環境安靜優美，還有公共交誼廳，經常舉辦各種活動另有健身房、室內游泳池、夏天有室外游泳池。我定期去室內游泳池報到，有時和鄰居朋友約好在池中「以泳會友」，既達到運動目的，又和朋友話家常，何樂而不為？