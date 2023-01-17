一九八○年代令許多中國人難以忘懷，當時民眾從重重禁錮中得到初步解脫，人們在進行深刻自我反思的同時，也饑渴地吸取外面世界的思想文化，各種思潮和體材的書籍如雨後春筍般出現，許多圖書的銷量奇高無比。

人們對書籍的渴求，令當時為數不多的圖書館 每天都座無虛席。為了緩解城市周邊地區讀者借書難、看書難的問題，所以一九八七年時，由廣州市圖書館創辦的首家汽車 圖書館問世。

當時的汽車圖書館是由一輛東風牌大客車改裝而成，車長約八米左右，車內四壁皆改為書櫃，配有數千冊各類圖書；此車常年奔走於廣州偏遠社區、工礦企業和部隊單位，讓那裡的讀者能讀到好書。地處廣州市東郊並聚有港口和石化等大型企業的黃埔區，自然是首選之點。

那時黃埔區沒有圖書館，我工作的黃埔港務局雖設有圖書館，但因缺少經費等問題使得書籍更新緩慢，不能滿足廣大職工的需求。當我得知汽車圖書館將每隔兩周的上午十時左右，會來黃埔區服務的消息，自然是喜出望外。

那時我在港務局計算機站工作，工作時間較能自我支配，當汽車圖書館首次停靠在黃埔區的大沙地時，我與一班讀書人早已翹首等候多時。大家排隊辦好借書證後，便登車體驗借書的喜悅。

汽車圖書館內的圖書以文藝小說 居多，都是一些當時較受廣大讀者喜愛的熱門書，如路遙的《平凡的世界》、柯雲路的《新星》和《夜與晝》、古華的《芙蓉鎮》、劉心武的《鐘鼓樓》及梁曉聲的《雪城》等。有一次我在瀏覽車內的圖書時，一本書名叫《寫給男兒們看的書》吸引了我的目光，出於好奇我便借了此書。

拿著這本書回到單位，那些女孩子們看到書名都掩嘴偷笑，尷尬之下我只好聲明「此書女士不宜」。然而我一讀此書，即被深深吸引。這是一本軍旅小說和報告文學集，作者是一名年輕的軍人，名叫劉亞洲，他以獨特超前的目光、充滿激情的筆法，將國內外的一些軍隊生活和戰爭場面，真實而又生動地展現出來。令我看得不時慷慨激昂，不時又掩卷沉思，稱得上是一本專寫給熱血男兒看的書。

書內有一篇報告文學名為《惡魔導演的戰爭》，寫的是以色列著名人物艾里爾．夏隆（Ariel Sharon）的軍政生涯，重點描述其當國防部長時策畫的一九八二年黎巴嫩戰爭。若看其書名充滿貶意，但內容卻不乏客觀之筆，短短數千字，就把一個頗具爭議性的夏隆，真實而又不落俗套地展現在讀者面前，讓我感受到原來文章還能這樣表達。

汽車圖書館給我印象最深刻的書，則是《抗日戰爭正面戰場》，此書有厚厚三大冊，於一九八七年由中國第二歷史檔案館，根據專題檔案資料所編寫的一套叢書。內容是從一九三七年至一九四五年期間，國民政府軍事統帥部及其屬下各大戰區，有關對日作戰（包括十幾場重大戰役）的方針和計畫部署，也記載戰況中頻繁來往的電文與情資記錄、戰役結束後的總結或檢討報告等，這些東西看起來枯燥乏味，其實卻極有歷史的價值和真實性。

記得當我續借此書的中冊時，車上的圖書管理員驚奇地望著我說：「你是搞寫作的還是搞編劇的？這本書可是從來都沒有人借閱過。」我笑笑回答說：「只是有些興趣而已。」其實此書對我的影響和震動極大，它讓我第一次了解到抗日戰爭的真實情況究竟如何，而我從小到大所接受這方面的宣傳和教育，看來至少是甚為片面的，自始讓我對以往許多的歷史定論，覺得都有重新認識了解的必要。

到了一九九○年代中期，黃埔區建立了區圖書館，汽車圖書館便不再來了。但廣州汽車圖書館的服務仍一直繼續下去。據網上資料顯示，汽車圖書館歷經多次的「改版升級」，車型從「東風」升級到裝有空調設備的「日野」，車長從八米變為十二米，攜書量也從開始的兩千多本增到六千多本，服務方式從人工記錄改進到電腦處理。服務地點也根據實際情況而有大轉變，從過去到廣州偏遠地方服務，改為現在設在市內人流聚集的文化廣場和商業區內。