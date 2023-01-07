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倒背如流的人

白丁

中國「四清」運動前夕，我正念大三。忽然有一天，中文系將中國文學史、古漢語和古典文學這三門主課合而為一；打聽之後才知，原來須先清出我們的學科，才能騰出時間進駐農村「清政治、清經濟、清組織、清思想」。

同學們為此鬱悶，後來聽到授課老師是馬茂元先生，又興奮起來。因為馬先生出身國學世家，諸子百家倒背如流，他是當代著名的唐詩和楚辭研究專家，在古詩詞研究領域有廣泛影響。

幾天後，只見馬先生衣袖一揮，提著拐杖，向文史樓一路行來。他那年四十八歲，正是壯年，卻顯得老氣橫秋。課堂上，他念起李白詩句「蘇武在匈奴，十年持漢節」，臉上現出凜然不可侵犯的神色，手持拐杖擲地有聲，朗聲說道：「瞧見我的木杖嗎？節杖就是這樣的。」

馬先生的拄杖是又長又粗的木杖。文革歲月，紅衛兵批判馬茂元為反動統治者效忠守節，剝奪他引以為傲的拐杖。少了持以行路的拐杖，馬先生仍然走得坦然。

更為同學們津津樂道的是，馬先生能將唐詩倒背如流。有一次，幾個同學在校園遇見馬先生，關心地問他：「聽說北京師範大學想用幾個副教授和講師來換您去，這裡的校長不放您，您也不願去，真有此事嗎？」馬先生笑而不語。

一個調皮的同學說：「斗膽請馬老背誦韋莊的『秦婦吟』，我們洗耳恭聽。」馬先生微微點頭，倚著一棵樹，不疾不徐地念了起來。起初，發問者面露疑惑，繼而恍然大悟，原來馬先生是從最後一句背起：「詠此長歌獻相公，願君舉棹東復東，懷安卻羨江南鬼，避難徒為闕下人……」全詩兩百三十八句一千六百六十六字，馬先生背誦到第一句「中和癸卯春三月」，停下歇口氣說：「另一版本倒數第四句應是：避難枉為闕下人。」

馬先生見幾個學生極為敬佩，笑說：「我是研究唐詩的人，唐詩自然熟讀成誦，倘不能倒背如流，還稱得上唐詩專家嗎？司馬遷七歲將『詩』一百四十五首國風從最後一首背誦到第一首；巴金十二歲將兩百多篇『古文觀止』倒背如流。他們若不如此，能成一番大事業嗎？當然也有人天生有這本事，郭沫若少年貪玩，在小夥伴前逞能，把城門上的告示倒背下來。」

馬先生是安徽桐城人，二十歲從無錫國學專修學校畢業後回桐城中學教書，後任安徽省教育廳編審。一九五四年調入上海師範專科學校，任中國古典文學專職教員。後來學校不斷擴大，變為上海師範大學，馬先生為該校文學研究所的著名教授。

至今記得馬先生上課的講稿比香菸紙還小，他發下的講義是刻印的。我的書架上，擺了不少馬先生的書，有「古詩十九首初探」、「晚照樓論文集」、「楚辭選」、「唐詩選」、「中國歷代文學作品選（中編）」、「楚辭研究集成」等；馬先生頎長的身影還不時在眼前掠過，他執筆疾書，他埋頭苦讀，他咬著熄了火的菸斗沉思。

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