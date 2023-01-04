我讀初中時，來了一個語文老師，叫張體仁，那時他已五十多歲，頎長的身材、削瘦的臉龐，目光慈祥。

他來上的第一堂課，不叫我們翻開課本，徑直走上講台，背對我們，用白粉筆在黑板上寫了一個大字，人。然後轉過身，笑瞇瞇地對我們說：「我不僅要教會你們讀書識字，更要緊是要教會你們怎麼做人」。『人』字很易寫，但學會做人，不容易，一輩子做好人，更不容易。」

他嗜菸，喝濃茶，冬天時一襲棉長袍，頗有老夫子風範。他露出有點烏黑的牙齒，對我們說他在解放前，常幫人寫墓誌銘，因為他的墓誌銘寫得很好。墓誌銘是過去在逝者的墓碑反面鐫刻的短文，短文要敘述逝者的一生功績和人品。張老師有一句話深深打動了我，他說：「為他人寫墓誌銘，也一次次為自己在寫墓誌銘。」

如今讀到清朝光緒年間的歷史，我時時會聯想到張體仁老師。清朝在體制上，比中國歷代皇朝都更嚴苛，大臣們都要跪拜跪奏，連光緒的生父見他也要伏地跪下，所以皇帝都自稱為孤家寡人；唯一例外的是，皇上的老師可免去該禮節。

光緒和老師翁同龢亦師亦父，翁不但教光緒詩文，也點明了他的為人，光緒的變法圖強就是受了翁的影響，翁同龢教了光緒怎麼做人。

我自小讀書不擅於理工，偏好文科，真正讓我走上從文的道路，是受到高中英文老師沈漢文的啟發。雖然他名叫漢文，卻是聖約翰大學英文系畢業的。

我從小就仰慕我的姑父，他在舊海關就職，海關職員的基本技能就是識英文，我姑父不但精通英文，還自學法文、俄文、日文和世界語，我們親戚之間都稱他是「六國相談」，由此我也很重視英語學習。

沈老師大概發現我在英語學習上的努力，每篇課文教完後，他會叫我到前面講台上，面對同學背誦課文。我站在講台上，看著台下一雙雙欽慕的眼睛，一股小小的驕傲之情油然而生，我流利地背完全文，也被選為英語課代表。

長大後，我自然而然成為了英語教師，張體仁和沈漢文兩位老師對我的影響，在我的教師生涯中也顯露出痕跡。

我們的學校位在城鄉接壤之處，大部分的學生都是工人子女，因距離市區的家較遠，所以我住在學校宿舍，有時連周末也不回家。周末我會家訪每一個學生，谷同學的家是農民，家裡還有一個豬棚，周日我會去幫忙餵豬；谷同學從小喪父，他為人老實巴交，我覺得應向他伸出援手。

有一次我家訪去勵同學家，他們住在筒子樓中，一個十六平方米的房間，母親罹患肺病在家休養。房內家具簡陋，除了一張雙人床外，還有一張疊床；雙人床無疑是父母睡的，疊床下鋪是空的，上鋪蒙著一頂布帳，帳簾下垂，遮得嚴實。

當我知道這個小房間內生活著一個肺病病人，而那頂蒙著蚊帳的上鋪是勵同學哥哥的婚房，我驚訝得半晌說不出話來，不知道應該理解安慰，還是應該憐憫不平。第二天回到學校後，我去了校長室，要求讓勵同學的學費全免，並且每學期特補人民幣六元，學校批准了我的請求。

前幾年我回中國去和老友們聚會，被告知現在有些教師上課不傳授應教的內容，學生要學的話，必須另外報名參加付費的課外班；這些老師把知識當作可居的奇貨，要高價出售，自己淪落為劣商了。後來政府明令禁止教師設課外班「揹米」，我的老同事們將這種行為稱為「空麻袋揹米」，類似於「空手套白狼」，不必付錢就買白米，蘊含有欺詐意思。

老師是人類靈魂的工程師，希望每一代的老師春風化雨時，都能沿著這個方向走。