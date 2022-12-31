我老家是在冀中平原一個叫東曹的小村莊，十三歲前我都在那裡度過。父親有兄弟四個，父親排行老三，祖宅是規整的長方形，坐北朝南，南面臨街，西面是一條胡同。

分家時，在老宅中心位置畫了個十字，分成四個長方形等分，前面臨街的兩等分歸我大伯和三叔，後面兩等分歸二伯和我家。二伯住東邊，我家住西邊，說是兩家，中間沒有院牆，實際是一家。這是因為二伯家東邊是住家，沒有開門的地方；再來就是我父親在外抗日，家中只有母親和我，一個女人一個孩子，需要二伯照顧。

大門從我家西牆開在胡同裡，我家和二伯兩家走一個門，兩家一院。二伯沒有男孩，格外喜歡我。因為父親很少回家，即便偶爾回來一次，也是晚上來早晨就走，一年見不上幾次面。所以，在我兒時的記憶充滿二伯的印痕，對父親的印象卻寥寥無幾。

二伯個子不高，敦實淳厚，說話聲音渾厚。他是村幹部，每天晚上都到村公所去，夜深了才回來，白天幾乎天天去田裡幹活，是個農活行家。

一般人看來，種田不過是土裡刨食，有力氣就行，其實不然，有些農活技術性還是很強的，一般人幹不來。一個是搖耬播種，一個是揚場，能精熟這兩項農活的人，被鄉親們尊稱為「把式」，我二伯就是鄉親們公認的「把式」。

大田的莊稼除了少數需要點種（也叫點播）、扦插以外，絕大多數都是搖耬播種。耬與犁近似，卻是兩種農具。犁裝有鏵，有單鏵和雙鏵之分，裝一隻鏵叫單鏵犁，兩隻的叫雙鏵犁，作用都是把土翻起來，鬆軟土壤，以備播種。

耬有兩隻中空的腿，與上方「上闊下窄」、類似漏斗的木箱相通，木箱裡放種子，由牲口拉著往前走。牲口兩隻腳上有三角形金屬利器，好像穿著尖銳鋒利的金屬「小鞋」，將土地畫開；隨著掌耬人的搖動，種子順管道落入「小鞋」畫開的土壤內，埋入土中，所以掌耬也叫搖耬人。

掌耬人搖動的頻率和力度，決定種子落入土壤內的距離和數量，搖的頻率越快力度越大，落入土壤內的種子就多而密，反之則少而稀。不同的莊稼對於種子的數量和密度有不同要求，太多太密不僅浪費種子，還為間苗增加難度；同樣，種子太少太稀，則會造成缺苗，因而減產。

掌耬之所以難，因為搖耬的頻率和力度沒有規律可循，而是根據不同莊稼的不同要求，不同種子的大小、輕重，決定搖動的頻率和力度，完全憑掌耬人的經驗。二伯是村裡少有的幾個「耬把式」中的佼佼者，每人都佩服。

麥子、穀子、高粱等帶殼作物，曬乾碾軋脫殼去皮後，必須要清除掉皮殼和雜質，這道清除皮殼和雜質的工序，稱為揚場。方法是把混有皮殼和雜質的土糧，用簸箕向空中揚出一道扇面狀、類似彩虹、薄而稀疏的「糧虹」，藉空中的風把皮殼雜質吹走，使糧食得到淨化。既需要力氣，更需要技術，沒足夠的力氣揚不起來，技術不佳糧食疏散不均勻，無法形成廣範接觸風的扇面，又厚又粗，風吹不進，吹不掉皮殼和雜質。

好的揚場把式，揚出的簡直是一副活動的藝術雕塑 ，揚場把式雙手握定簸箕，兩腿岔開，與肩同寬，氣定神閒。打下手的用木掀將混有皮殼雜質的土糧鏟起，放在把式握定的簸箕裡，但見把式輕輕一抖手腕，只聽「嗖」的一聲，簸箕裡的土糧呈弧形騰空而出，如嫦娥舞動的彩袖，在藍天升起一道糧食的彩虹。如果是黃色糧食，經陽光一照，金光燦燦，絢麗而輝煌；如果糧食是白色的，則銀光閃閃，剔透而晶瑩，令人賞心悅目，二伯就是這樣一位揚場的好把式。

二伯除了幹大田的農活，還跟一個叫王進喜的人合夥做掛麵生意，沒有店鋪，就在二伯家西廂房隔出半間當製作坊。王進喜有做掛麵的技術，從和麵、盤條子、醒麵、拉條子、切割、包裝等所有工序都是手工製作。尤其是和麵的配料和醒麵的溫度、時間，關係著麵的韌性，韌性好才可以拉長拉細，做出的掛麵既好看又好吃。

拉麵是高難度的技術活，一般人幹不了，把醒好的條子掛在近三米高的架子上，醒好的條子有黃豆粒那麼粗，要拉成比牙籤還細的掛麵，力度、手感的把握，不亞於琴師拉琴。沒有豐富的經驗和高超的技術，掛麵師傅是拉不出細長又有勁道的掛麵。

二伯家有石磨，養著一頭驢，二伯有力氣，負責磨麵和串街銷售。上午王進喜做掛麵時，二伯磨麵。下午，二伯的麵磨好了，掛麵也做好了，王進喜開始準備做第二天的掛麵；我二伯則挑著沉重的掛麵擔子，走村串街去叫賣，晚上還要到村公所開會或處理事情，十分辛苦，但從未聽到他發牢騷抱怨。