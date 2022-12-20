《老物件情懷》參觀金華昌店

金華昌雜貨店外貌。

沿著二十六號公路及三九五號公路向東行，抵達俄勒岡州 東部一個人口僅兩千的城市約翰迪（John Day），它被南部的草莓山和東部的藍山包圍、約翰迪河縱穿。從這裡沿著二十六號公路向西行一個半小時，就到達畫山山丘（Painted Hill）國家約翰迪化石床紀念地。

對很多遊客來說這個地方並不陌生，人們都對美麗的山丘讚嘆不已，陶醉於大自然鬼斧神工的景色之中。在這個偏僻的約翰迪城裡有一個非常意外的發現，這天清晨，我們開車到達一個面積不大的公園，走入一個如同住房的小小博物館 ，展現在眼前的一切，如此親切。

牆上掛滿了略為發黃的各種圖片及飾品，玻璃櫥櫃中那些歷史性的器物把人帶回到一百年前，展現在我們面前的是一段十九世紀的華人 勞工歷史。

一八六○年，在俄勒岡州東部的峽谷市（Canyon city）發現了金礦，有近四百華人翻山越嶺來到這裡開礦，在一場城市大火後，他們被重新安置在約翰迪這個小鎮。隨著越來越多華人遷移到此，人口增加到近兩千人，成為當時美國第三大的唐人街，被稱為老虎街（Tiger Town）。

來自廣東的伍於念（Doc Hay）和梁安（Lung On）在一八八八年合夥買下了這個雜貨店，命名為金華昌店（Kam Wah Chung and Co.），它是一個為當地華人提供生活用品、醫療服務和棲息之地。

梁安精通英中兩語，為當地白人和華人搭建交流的橋梁，成功取得白人和華人的信任和尊敬，成立當地第一家汽車交易和服務公司，從香港進口中國產品和藥品。在禁酒期間，他還在當地出售威士忌酒，至今很多酒罐仍然保存在樓上。此外，他在俄勒岡州、華盛頓州及加拿大投資房產，成為一個非常成功的商人。

伍於念因為視力差，致力幫人看診，直到現在被他治療過的人，還能清楚地記得那些棕黑色的草藥湯，喝起來非常苦。梁安負責採藥、翻譯及傳發信件；伍於念幫人看診、抓藥、煎藥，依靠著他的中醫技能，給予華人一些醫療保障。

在一九二八年青黴素問世前，能夠使用中藥來治病，給許多華人包括當地的白人帶來了福音。在展覽櫥窗裡可以看到人們用英文寫給他的感謝信卡，還有總額過兩萬多美元、從沒有兌現的支票，依然存放在小木箱裡。伍於念還精讀易經，常常幫人算命卜卦，人們送給他一個親切的名字：喜大夫。

導遊帶領我們一行七人進入房屋，屋內光線很昏暗，撲鼻而來的是一股濃郁的草藥味。屋內一切依然整齊有序，一側是雜貨鋪，提供華人勞工所必須的生活用品；另一側是中藥房，很多從香港轉運過來的藥盒仍然整齊地排放在木架上，桌上擺放著乾枯的熊掌、鹿角和一些沾滿塵土的整捆草藥，架子上有一瓶用威士忌浸泡的整條蛇液。

藥盒子上的很多標籤字體仍然能夠清楚地顯示出藥品名稱，彷彿可以看到喜大夫仍坐在桌旁幫病人把脈，輕聲聞訊病人感受的景象。在貨架上共有五百多種藥物，展管人員僅能夠翻譯出來二百六十種，現在俄勒岡州政府派出專門人員，與中國的中醫專家一起研究分類他們所留下來的藥品，合作探討中藥對疾病的用途。

一個用蛇皮包裹底部的二胡，懸掛在藥房的牆上，角落裡有一個古式的立式音響器，桌上一些娛樂的撲克牌和棋子仍滿載灰塵地擺放在那裡，華人們常常聚集在這裡，一起說唱、玩牌和聊天。可以想像他們聚在這窄小的空間裡，忘掉了一天辛苦的勞動和疲憊，享受著短暫的生活樂趣。

在當時遠離他鄉、言語不通又飽受歧視的歲月裡，金華昌雜貨店成為了華人同聲同氣、相濡以沫的場所。

一九四○年梁安去世，一九四八年伍於念離開這個生活了六十年的場所，他在一九五○年於波特蘭（Portland）去世，兩人都選擇安葬於約翰迪城，並將房權轉交給了當地政府。金華昌內部的一切設施和物品仍然保留著一九四八年喜大夫離開時的原樣，於一九六九年成為博物館向公眾開放。二○一○年他們的故事由俄勒岡公共廣播（OPB）拍攝成記錄片，並獲得艾美獎的提名，意義非凡。