日光舅是我讀大學時和同學之間稱呼他的名字，日光舅單名叫「晃」，從小到大，我們家叫舅舅們都是稱為阿叔。阿晃叔的故事聽到不少，但沒什麼太深的印象。

外公當年「賣豬仔」到印尼 ，外婆獨自跟水客到南洋與夫相聚，歷盡艱辛，從在荒遠小城開小商店，到後來擁有農場「發財」後，四十多歲退休的外公留下年長的四個兒子看守家業，自己帶了最小的四個子女落葉歸根返鄉享福，那年我母親十五歲。外公回鄉不久，不幸腦充血，英年早逝。

大姨非常漂亮，很快便嫁給了一個軍人。軍人姨丈是一名老土，大概有一點階級，有點挾小權而自大，對大姨沒什麼敬與愛，是個令人厭惡、避之則吉的人。

我的父母親結婚後，外婆對父親謙謙君子的善良十分喜愛敬重。母親的兩個弟弟這時長大，決定要去念警官學校，便由父親領著他們去學校報到上課，小舅很快就退出，晃叔留下繼續學業。

一九四九年台灣海峽兩岸風雲變色，百姓各自逃難，外婆、小舅一家人和我們到了香港 ，晃叔則隨國民政府到了台灣，繼續在警界工作。他告訴父母親，可以申請我們全家人到台灣去過簡單日子，比在香港找不到出路好一點；但後來外婆帶著小舅一家人返回印尼定居，我們留在香港。這時晃叔在我們小孩子記憶裡，仍然是故事中出現的名字而已。

我們熟悉的故事是外婆一早就為晃叔訂了親事，女方已住進外婆家，只等晃叔回家成禮；卻遭晃叔堅決拒絕，他對外婆說不要這門親事，絕不會跟她結婚。外婆沒有辦法，只好按照鄉下規矩，把這個未過門的「媳婦」當成女兒嫁出去。

一九五九年，我和二姊到台灣升學，第一次見到晃叔，他中等身材、國字臉、大眼晴，長得一副忠厚老實可靠的相貌。他在桃園警察 局任職，單身一人，自由自在過日子；我偶爾去探望，他就帶我去吃消夜、買日記本送我，很以我們獨立求學為傲。

隔年印尼發生排華事件，外婆和小舅一家人撤僑到台灣，晃叔跟外婆已二十多年不見，母子激動落淚、歡喜相逢。晃叔把小舅全家人和外婆接回家，他那時的宿舍只有兩間臥室，小客廳加上廚廁及一個小後院。他把日式主臥房讓給小舅一家大小，自己和外婆同住另一間房間。

晃叔的日子忽然改變了，家人吵吵鬧鬧，小舅在後院養起豬來，連自己的一點私人空間都沒有。小舅因為不學無術，不能長期與別人相處融洽，養豬失敗，經濟成了問題；小女兒又被車子撞傷腦，失去一輩子正常的人生，到處都是烏雲籠罩。

警察局同事看到他們的困境，發揮愛心，決定把桃警新村的交誼中心空出來，讓小舅一家人搬過去住，並為舅媽在警察局裡找到一份工作，一家人生活才安定下來。

外婆很心疼這個自小離家的兒子，告訴晃叔：「你已經不再年輕，必須快點成家立業為晚年籌謀。」晃叔答應後便找人作媒，唯一的條件是她必須能講客家話，並可以跟外婆共住，孝順老人家。

在我大四那年，晃叔的姻緣來了，大喜之日我一早趕到，陪伴晃叔和他的老友一起去迎接新娘。新娘家位在當時的桃園縣新屋鄉，離桃園市還很遠的一個農村。一間老式的農村老屋，客廳中央擺放一張八仙台和四張長木椅，地上是暗暗黑黑的泥地；他們招呼晃叔坐下，說新娘在房間換衣服，晃叔示意我進去幫忙。我跟著走進房間，也是黑暗暗的，已有人在幫忙新娘子，不久之後，我們四個人就在炮竹聲裡離開了。

到了市區，停在一家攝影社外，要進入拍結婚照，記得好像因為停電，結果沒有照成。晚上有酒席宴客，我還帶了好友依芬去喝喜酒，依芬是稱呼晃叔為日光舅的發想者。

一九六六年畢業後我離開了台灣，一別三十年，疏於聯絡，只偶爾從家人口中知道他們都還好。晃叔後來育有兩男一女，老大不幸英年早逝；小舅的大女兒在郵局工作，表現優異，讓家庭經濟大幅改善。妺妹有一年訪台，回來後跟我說，和晃舅聊天時，發現他常常會用我的經歷當成敘事的時間軸，例如嘉清入大學那年、嘉清畢業那年……，只可惜我當年無知，沒有更多親密探訪。

一九九七年香港回歸中國，我第一次急忙在七月前趕回去尋舊追夢，順便回台北三天。闊別三十一年，外婆已經返回天家，我急急忙忙前往拜見兩位舅舅，晃叔搬到一間通天厝，舅母能者多勞，為他們建立了好家園；晃叔一直都是道教徒，他們的三樓是一座私人道觀。我們相聚言歡，午餐時，舅母準備了滿桌素菜佳餚，小舅和小舅母也來一起享用。因為表弟妹都忙於工作，不能趕回來相見，我卻很高興見到晃叔的女兒，文華表妹長得清麗靈秀可愛，是一名年輕有為的老師。

當時以為來日方長，日後應該可以常回台灣探親旅遊、相聚一堂，誰知道從此一別，竟然再也無緣再見，大舅、小舅、小舅母都相繼逝去，深感遺憾。

晃叔一生正直，行事光明磊落，孝順老母、友愛手足、夫妻恩愛、子女成才，真的是如日光般為大家帶來溫暖。他將永遠存活在我心裡，我希望他知道我一直都愛他，我的日光舅。