他，在年輕時是一名台灣醫師，外科、婦產科樣樣專精。按照一般標準，他絕不是個十全十美的父親，因為他把大部分的時間都放在醫院，給了最需要他的病人；家對他來說，總是排在第二位，但是他對女兒的愛是不可質疑的。

我是他的二女兒，是一個被寵壞的孩子，在他的心裡，因為給不了我足夠的時間，所以總是在物質上滿足我；尢其是姊姊出國留學後，我更是家中的小霸王，只要我開口，爸爸一定會讓我擁有。

大專畢業後，我在台灣工作了兩年，最後還是選擇出國留學，拿到MBA後，我在美國定居下來，結婚、生子、工作，占據了我大部分的時間。我沒有時間寫很多家書，為了省錢，也沒有常常打電話回家；在我的心中，因為他是我爸爸，永遠會在我需要的時候出現在我的身邊。

直到他老了，心臟出了問題，又得了老人失智 症，我才明白他再也不能像以前一樣保護我了。在他生病的日子裡，我每年都回台灣看他，住上兩周，盡我所能的陪著他；一年復一年，他已經不再記得我是他的女兒了。躺在病床上，他不再是我高大的父親，而是一個受著病痛折磨的普通老人；我常想爸爸在年輕時救過多少病人、減輕過多少病人的痛苦，現在他卻承受著這種折磨，世界上哪有公平可言。

他九十五歲時永遠離開了我，懷著滿心愧疚，我願我的家書能寫得勤快一些，電話能常打一些，但是為時已晚。我希望他知道我是多麼以他為榮，我有多愛他，但我更相信因為他暸解我，所以他知道。謝謝您這一生成為我的爸爸，我愛您，李秉三醫師。