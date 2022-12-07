來美國之後一直住在東岸，對我們而言，美國州際南北I-95號公路實在是最熟悉不過的一條高速公路了，平日各式卡車來往於緬因州和佛羅里達州之間，絡繹不絕；假日周末，大小各色汽車行駛其上。應了兒子的請求，老爺和我在十一月初，開車北上波士頓幫忙照顧兩個孫輩。

沿著I-95號往北，出了馬州，穿過現任拜登 總統老家的德拉維爾州，下了德拉維爾紀念大橋後，就踏入I-95號公路在紐澤西州這一段的收費高速公路。還記得剛到紐約長島 沒多久，朋友帶著我一起走過這條遠征美國首府華盛頓的公路；當車行南下時，的確讓我大開眼界，第一次見到那麼多條平行的車道、川流不息的卡車和繁忙疾駛的車輛。

這次我們像識途老馬，隨著車流一路往北。本以為紐澤西的秋葉早該落盡，但沒想到一上公路，只見公路兩旁五彩繽紛的秋葉盡在眼前，顏色由深紅到橘紅，從金黃到淺黃，在藍天下盡情揮灑。

車行到六號出口，正如我們預期的一般，單向車道已由原來的兩條變成三條，另外還闢有三條卡車車道。卡車道的設立，讓我們緊挨大卡車行駛的壓力，瞬間減輕了不少。沿途上，我們閉著眼睛，都能如數家珍般述說公路兩旁的特色。

此一公路可以接上許多條其他的州際高速公路，如I-76、I-195和I-278等；經過伊麗莎白港口出口，我們看到不少在港口上下貨櫃的大怪手，還知道有一條專門通往紐約市 港外愛麗絲島的輪渡。還有從路邊就能看到飛機起飛降落的紐瓦克自由國際機場；兩個進入大紐約市門戶的荷蘭隧道（Holland Tunnel）和林肯隧道（Lincoln Tunnel）出口，及可遠眺位於哈德遜河另一邊、九一一後才興建的自由之塔（Freedom Tower）聳立在眾多摩天大樓中。雖然過了這麼多的出口，但我們今天的目標只有一個，那就是上十八號出口的喬治華盛頓大橋。

華盛頓大橋是分上下兩層，這次因為沒及時換車道，只好硬著頭皮上了卡車才能走的上層車道。心裡還在嘀咕，該不會又像上次一樣，陷入卡車陣的窘境，沒想到運氣還不錯，一路順暢。路邊也看到不少相識的路標，諸如曼哈頓、哈林區和布朗士區。

下了橋不久，滿眼望去，全是一棟棟合作公寓大樓區域（Co-Op City），我們本應該從通往紀念紐約前州長馬立歐．科莫大橋（Mario Cuomo Bridge）出口出去的，但家中老爺一看到車子大排長龍，只好作罷。沒想到這是個錯誤的決定，隨後在這段康州境內的I-95號公路上，走走停停用時速不到四十里的車速匍匐前行。

過了好長時間，好不容易看到I-91州際高速公路出口後，老爺趕緊出去。這一個快速決定，結束了我們此次I-95號公路的行程，也非常順利地接上I-84和I-90，安全抵達兒子家。