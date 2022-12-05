《老照片說故事》芍藥為相，牡丹為王

花園中盛開的花朵。

從小我就喜歡唱歌，尤其唱樸實的地方民歌，其中河北民歌「小放牛」旋律輕快，一問一答的歌詞俏皮有趣，每回都唱得心情舒暢：「三月裡來，桃花紅、杏花白、水仙花兒開，又只見那芍藥、牡丹，全已開呀放呀，依得依唷嗨。」台灣位處亞熱帶，沒有桃花紅、杏花白，只有農曆年前後的水仙花盛開，我小時候好奇歌詞裡的「芍藥、牡丹」是什麼花？從來沒見過。

老爸是書法 家，當年常開車載他去參加台中書畫學會的聯展，書畫聯展國畫花鳥部分一定有牡丹花，不論是一絲不苟的工筆，還是表達精神的寫意，盛開的各色牡丹，熱鬧地聚集在畫面上。加上「花團錦簇」、「國色天香」或「天下真色獨牡丹」的篆書題詞，書法國畫，相得益彰。

每回從一幅幅牡丹畫作前走過，不僅享受著視覺的愉悅，彷彿還能聞到淡淡的花香，那些年在台中的書畫聯展，牡丹看了不少，但心中問號仍無解。

十多年前我遷居來美國華府 ，「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪」，華府是四季分明的寒帶氣候。剛搬來時盛夏已過，居家圍籬旁有前房東 種的一叢叢植物，看不出是什麼？次年五月，寒冬過後，地下忽然冒出繁盛枝葉，接著東一點、西一點，長出許多花蕾。幾番春風春雨後，大大小小的花蕾爭先恐後，綻開成一團團如碗大的花朵，花瓣一層層，外緣白中透紅，越往中色越深，花心幾個嫩黃細蕊，煞是好看。我忽然想起，這不就是在台中書畫展看過無數次的牡丹嗎？

生平第一次看到牡丹花，興奮之餘，打電話向台中花鳥名畫家卜老師報告。「那是芍藥？還是牡丹？」她問得我有如墜入五里迷霧中。是啊！小放牛的歌詞有「又只見那芍藥、牡丹，全已開放…」可見芍藥和牡丹是兩種不同花種，如果錯把馮京當馬涼，這笑話就鬧大了。趕緊照了幾張相，傳過去請她鑑定。

「傻老弟，那是芍藥，不是牡丹。」卜老師一看就笑了，傳信息給我。「卜姐姐，芍藥和牡丹怎麼區分？」她長我幾歲，我尊稱她姐姐。

「芍藥葉子窄，葉子正反面都是深綠色，花有二十公分大。牡丹葉子寬，開裂成數片，葉綠色邊緣帶黃，花約十五公分大。」卜姐姐不只解釋了芍藥和牡丹葉子、花朵的差別，還說了一代女皇武則天和牡丹的恩怨。

傳說中，有一年冬天，武則天興致大發，要在雪中賞花，下旨「明朝游上苑，火速報春知。花須連夜放，莫待曉風吹。」宮女拿去燒了報知花神。眾花神見詔書都知道，如果不開花，女皇肯定怪罪，就開了吧。只有牡丹反對說：「花開各有時節，當遵從規律，這旨下得霸道，切不可遵從。」眾花神雖覺有理，但忌憚武則天，還是順從了。

第二天一早，有宮女來報，百花全開了，女皇聞報大喜，急忙起身看，只見桃花、李花、杏花等都開了，色彩繽紛襯著白雪，景象十分迷人。武則天忽見牡丹仍荒蕪，臉色一沉說：「百花都遵旨開放，唯獨牡丹敢不從，給我放把火燒了。」熊熊大火將牡丹全燒了，武則天還不解氣，又下旨把牡丹拔了，扔到洛陽邙山，讓它斷子絕孫。

哪知牡丹花堅強，到了邙山，入土扎根，來年春天，滿山遍野開滿了色彩繽紛的牡丹，從此洛陽牡丹名聞天下。眾花神敬佩牡丹仙子的氣節，擁戴牡丹為「百花之王」。

得知前院圍籬邊的是芍藥，不是牡丹，我有些失望，白高興一場，卜姐姐安慰我說：「牡丹和芍藥都是花中極品，自古『牡丹為花王，芍藥為花相』，都值得欣賞。」

欣賞了幾年的花相，為彌補我沒見到花王的遺憾，今年決定在網路向園藝公司訂購了六株牡丹。今秋收到牡丹種苗後，立刻種到前院小花園，滿心盼望，明年四、五月，看到的不僅是花相芍藥，還有花王牡丹。