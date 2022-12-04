夜深人靜，坐在電腦前，突然思念起簡妮來，如果她依然在世，也許我會聽到「叮」的一聲：「妳在網上？」我立刻回說：「是的。」然後兩人一來一往在網上聊幾句，然後互道晚安再關機。

簡妮是我能在半夜上網談天的年長朋友。簡妮生長於美國密西根州的小城鎮，在醫院外科當護士時遇到醫院裡唯一的中國實習醫師；他英語流利、手術一流、醫德高尚、年輕又風趣，當時簡妮就深深被他吸引著。而在異鄉的中國人見到如此秀麗、善體人意的護士，更是傾心。一年後，簡妮就當了中國媳婦，變成楊醫師逢人就介紹的楊媽媽。

在一九五四年，異國通婚不多，楊媽媽承受不少異樣的眼光和壓力。婚後不久，楊醫師轉到南加州行醫；因為他有個頑強的中國胃，要找大城市附近、有中國菜的地方居住。當年洛杉磯 的高速公路尚未發達，他周末有空就拖著太太開兩小時車，往中國城跑。

中國城幾家老式廣東餐館他都吃遍，並且認識了大廚們，如果大廚沒有醫療保險，他好心免費為他們看病。他問一名大廚可以教他太太做中國菜嗎？於是大廚就教一個美國婆烹飪，既興奮又起勁。楊媽媽學會了一手好手藝後，從此楊醫師不必等到周末，平日在家就有中國美食可品嘗。後來我這個中國人家裡燒的清蒸魚、炒蟹、雞煲飯等，還是向這位美國楊媽媽學來的哩。

我一認識楊媽媽，就喜歡她輕聲細語、優雅的氣質。她誠懇待人、親切和藹，因為住得近，時有往來，與她很談得來，覺得她這個洋媳婦比中國媳婦還要中國，三從四德、任勞任怨、相夫教子、對丈夫子女全心付出，忘了自己。

她的丈夫忙冶病，她則一人哺育相繼出生的孩子，燒飯洗衣、接送孩子上下學，加上課外活動，毫無幫手。等四個出色的孩子們相繼長大成人，她重回楊醫師診所當助理，扶助先生濟世救人，一直到他結業退休。楊醫師年老時，各種慢性疾病纏身，她全心照顧他，每天忙著幫他量血壓、控制血糖，提醒他吃藥打針；除此之外，簡妮還開始幫忙照顧小孫女。

楊醫師深愛簡妮，如孩子般依賴她，但他是個大男人主義實行者；在家茶來伸手、飯來張口，不知體貼太太，難得會幫忙帶孩子、做家事。反正家中裡裡外外的粗活細工，楊媽媽全部一手包辦，包括拖大垃圾桶、聖誕節時爬上屋頂裝置燈飾等雜事，她的兒女都抱怨媽媽把爸爸寵得不像話。

她以楊醫師的喜好為前提，陪他吃喝遊玩、看球賽。她愛好藝術，每天在先生入睡後，才靜心地畫水彩畫。有次我約她一起去參觀剛開幕的洛杉磯蓋蒂博物館（The Getty Center），我的女兒在她身邊，聽她講解藝術家的故事和畫風，女兒對我說，她喜歡和楊婆婆相處交談。而我這正逢青春叛逆時期的女兒，卻不耐煩和自己的媽媽多言，我當時還真羡慕楊媽媽那麼會和年輕人溝通。

簡妮是基督徒，復活節 那天來接我，在天亮前趕到海邊山上玻璃教堂迎著初升的太陽做禮拜，等她回家時，楊醫師仍在睡覺。

有一天，簡妮覺得腹部不適，先生查看腫脹之處，立時緊急安排看專科醫師，他責難自己怎麼平日沒有注意太太的健康？她平日不痛不病的，怎麼竟然已是癌症末期？楊醫師傷心至極。於是簡妮開始了半年多的化學治療和放射治療。

到醫院去探望簡妮，我說：「復活節馬上到了，我跟妳去教堂」，她淺淺一笑：「我能出院嗎？」接著又說：「我不放心我的丈夫啊！」過了幾天她就走了。為紀念簡妮，復活節早上我摸黑上山去了教堂。

在簡妮的追思紀念會上，楊醫師老涙縱橫，一直喃喃有詞：「媽媽，媽媽，妳怎麼就走了？妳不管我了？我想念妳啊！」讓人聽了心酸不已。

她的小女兒，也是我的醫師，在傷心之餘，悄聲地對我説：「我還以爲爸爸多病，會比媽媽先走，我們可以陪媽媽過些輕鬆的日子。她這一輩子只為爸爸和我們而活，媽媽被我們累倒的。」

追悼文中，有她的孩子們形容楊媽媽簡妮的一句話：「她活著時，是人間的天使 ，現在她是天堂裡的天使。」多真切啊！

有時我忍不住想，老天爺是不是看楊媽媽簡妮的一生過得太辛勞，先接她去休息了?