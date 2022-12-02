老伴有一天回來，有些難以置信地笑著對我說：「我看起來那麼窮嗎？」事情的經過是這樣的，那天她去商店消費，購買的東西總價不多，就用現金付帳，並想把一些零錢用掉，在皮包裡找零錢時，排她後面的一名中年婦人對她說：「妳要我幫妳付了嗎？」我想此事與她那件我稱之為「俄國 難民」的外套有關。

那是一件近乎軍衣綠色的卡其布、襯了厚絨內裡的皮領外套，天涼時，老伴喜歡包個大頭巾、穿這件外套出門。但外套不僅洗到褪色，有些地方還磨損，我不只一次笑她：「這身打扮就像從俄國來，剛下船的難民。」但她說穿這件最舒服，我也莫可奈何。

我妹妹也曾講過兩件與衣裝相關的事，她先生在賓州大做博士後研究時，有次和他的上司要共同主持一個在他們學校召開的國際冶金學研討會，早晨出門時我妹夫仍是平常一條牛仔褲的打扮，我妹妹提醒他：「你今天不是要主持國際會議嗎？怎麼還穿這樣子？」我妹夫自鳴得意的回她說：「有學問的人，穿什麼都一樣。」

後來我妹夫趕回來換衣服、帶證件，因為門禁不讓他進會場。我妹妹說：「這下活該得到報應了吧！不聽老人言嘛！」我妹妹的穿著，總是配合人、地、時，以及看場合裝扮，她認為不合適的穿著，就是不知禮數。

她說就連在家裡也不能太邋遢隨便，因為有時可能會有突發事件，令人來不及打扮。她舉一個同學的一件小事為例，這個同學的住家是洛杉磯 豪宅，有天郵差送來掛號信，她應門要簽收時，郵差說：「這要請妳的女主人來簽名才可以。」費了不少唇舌，郵差才半信半疑地讓她簽收。那個同學後來和我妹妹談起此事，憤憤地說：「真是狗眼看人低，還以為我是女傭呢！」顯然看她的那身居家打扮，不配住在那豪宅。

我從大學開始就是一條牛仔褲，上面一件花襯衫，那時是時髦，但老來依然一條牛仔褲，夏天上面變成一件舊T恤，在家如此，出門辦事也如此。母親在這裡時，有次我要出門辦點小事被她看見，當即叫住說：「你穿這樣就出門？這不是在台灣；頂著一張黃臉，美國人看見，他們不會只看不起你，而是會認為中國人都是這副德行，一竹篙打翻一船人。別給中國人丟人，弄整齊點再去。」那次被訓以後，日後我比較注意打扮了。

母親常說：「人不管窮或老都沒關係，但光梳頭、淨洗臉、衣服平整乾淨，總是要做到的，不能窮斯濫矣，一副自暴自棄的樣子，那樣不僅別人看不起，久而久之也會拖垮自己。」類似的話，有次在恩師傅狷夫的畫班上也曾聽過，有個比我年長將退休 的學生，向他請教退休後生活應如何安排時，記得傅先生曾對他說：「不管有事沒事，在家寫字作畫也好，自律很重要，每天仍要像上班時一樣，衣服要穿好，生活要規律，不要去當名士派，那對自己身體和心理都不好。」

其實老一輩人所說的要注重穿衣服，並不是要人虛榮浮誇，那只會引人側目、訕笑。而是要合身整潔、大方，不偏離社會規範，那樣才是既尊重別人，也尊重自己。