過往的幾十載，我時常想起堂姊久蓉在我年少時，贈予我的一腔深情厚意。

久蓉姐是我族親叔輩大伯的女兒，年長我一歲。老家位在遼寧省義縣九道嶺公社孫柏屯大隊，小時候每年新春佳節，父母皆要帶著我迎寒踏雪返回老家探望族親。那些日子，我輩人中的老大久蓉姐，每天都領著堂弟妹們與我一起玩樂，我像眾星捧月似的，享受到老家姊弟妹的特別關愛。

萬家燈火、火樹銀花的大年夜，當除夕的夜幕徐徐拉下後，久蓉姐便領著我們提著小燈籠，來到大院門前小街上，邊觀賞鄰里懸掛的大紅彩燈，邊鳴放細小的爆竹與煙花。賞過街景、放完爆竹煙花之後，又領著我們湧進祖父母的房裡，藉著暗淡的油燈光亮，歡天喜地地圍坐在祖母的火盆旁，津津有味地品嘗紅棗、花生、瓜子等零食。

化好的凍秋梨端上來了，這是祖母家的梨樹上生長留存的，個兒大肉多，娃娃們一見便伸手抓拿，一瞬間，大海碗裡的凍秋梨各有得主；緣於腼腆與拘謹，我拿到了最小的一顆。久蓉姐瞧見後，立刻現出嚴肅神情，順手搶下她弟弟手中最大的凍秋梨遞給我，並對眾弟妹說：「小華是客人，一年才回來一次，這最大的梨應該給他，對吧！」如同一聲號令，堂弟堂妹們紛紛把拿到手的食物贈給我。我心裡立刻漾滿了甜蜜，在久蓉姐的關懷呵護下，我快樂地度過了農曆新年。

十六歲那年夏天，我曾獨自一人返回闊別五年之久的遼西老家。這一次老家之行，我再次體驗到久蓉姐的體貼愛護。此時，久蓉姐已是眉清目秀、端莊俊俏的大姑娘了，雖然正在上高中，學習壓力大，對我依然關心。盛夏來了，老叔決定趁著掛鋤更換窗戶，並派我到公社集市購買魚肉招待木匠師傅，久蓉姐得知後主動把心愛的新自行車借給我騎，使我免遭受頂著烈日的步行之苦。暑氣蒸騰，久蓉姐的弟弟穿上一件手工鉤織的線背心，我瞧見後喜愛得不得了，未等我張口索要，久蓉姐不聲不響地自己掏錢買線為我鉤織了一件。

暑假即將結束，在我返還城市小家前兩天，久蓉姐代表家人給我送來花生、黃豆、粘火勺等土特產。啟程那天，又和老叔一起把我送到十二里外火車站，火車進站了，久蓉姐陪我上火車後笑著對我說：「我到前邊公社辦點事，火車正好往前開三站，順便再送妳一程。」

時光荏苒，轉眼十載光陰流逝，一九九○年盛夏，老家洪水 泛濫，受災嚴重。我聞知當即攜妻帶子趕回老家，看望祖母老叔及久蓉姐，遺憾的是，嫁到外地已有一雙兒女的久蓉姐，當時沒有回娘家。

此刻身在海外，想起昔日的凍秋梨，想起久蓉姐借給我的自行車，以及手工鉤織線背心，衷心祝福她晚年安康。