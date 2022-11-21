《老物件情懷》在沙漠中暑

作者開給醫院及救護車公司的支票。

翻查幾十年來堆積的舊物，在清理舊支票時，看到開給醫院及救護車公司的支票，令我想起四十多年前從美國中部遷移到加州 時，沿途所發生的事情。

一九七八年我從肯塔基大學商學院畢業後，第一件事就是找一份工作餬口，但是肯州是一個以農業為主的州，工作機會相對沒有那麼多。當時沒有合法的身分，但既然已在美國待了四年，總想試著找一份工作，看看有沒有機會可以留下來。

期間我曾在中國餐館做侍應生以維持生活開銷，幾個月下來工作都沒有下文，就決定遷移到加州洛杉磯 ，因為我有同學比我早畢業，已遷居到到洛城工作，到達後就可先投靠他。

下定決心後，我開著老爺車於八月下旬出發，從肯州到加州洛杉磯超過二千英里。為了省錢，晚上不住在旅館 ，找個休息站就睡在車上，沿途害怕老爺車拋錨，結果車子沒事，反而我的身體出了毛病。

開到第四天中午，已經接近加州邊界的尼德爾斯鎮，想著當天黃昏就可以到達目的地，心情也特別開朗。老爺車開在一望無際的沙漠公路上，外面的溫度大概在華氏一百度左右，我開始感到不適，頭痛、頭昏，覺得惡心想吐；因為車上沒有冷氣，只能打開窗戶讓空氣流通，但吹進來的風是熱熱的。當下覺得全身都不舒服，在我還能夠控制車子的情況下，在下一個出口趕快去找救兵。

從公路一出來就看到一間旅館，我馬上停下來，請櫃台人員幫我呼喚救護車，接著就倒在旅館的沙發上休息、喘氣。救護車很快到達，並且馬上送我到醫院，經過醫師檢查後，確定我只是在沙漠中暑；由於很快去了旅館及醫院這些有空調的地方，所以醫生馬上允許我出院。當天就在旅館住了一個晚上，第二天才繼續最後幾個小時的行程，到達洛杉磯。