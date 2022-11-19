陳老太住在八樓病區，一早，我被八樓的護士長從六樓突然叫去當臨時翻譯。微弱的斜陽從樓道盡頭灑進窗台，熙熙攘攘的醫護人員、家屬及病人在樓道裡川流不息。

「您甭讓我走呀，不看見我兒子我堅決不回家。」剛走進八樓樓道，我就聽見這聲嘶力竭的北京 話。一路上，護士長早就介紹過陳老太的情況，在我腦海裡，她滿頭銀髮、身材短小、只會講北京話。陳老太今年九十五歲高齡，一周前因肺炎住進醫院，目前肺炎已經痊癒，醫生批准她回家，但遭到本人拒絕。

只見接她回家的輪椅及司機已經等候在病房門外，兩名助理護士在病房裡，正扶著發瘋似地蹬著雙腿的陳老太，試圖將她從床上扶起來；但陳老太的雙手緊拉著床欄桿就是不鬆手，嘴裡還喊著那幾句話，護士們面有難色。

護士長拿著準備好的幾張出院單等著我來翻譯，旁邊圍了四、五個人，估計這裡已經被搞得雞犬不寧多時了。看到此景，我哭笑不得，就對護士長說：「我只是幫忙，不算是formal（正式的）翻譯。」 美國規定太多，我也不想給自己找不必要的麻煩，只好事先打個招呼。

護士長滿頭大汗，點頭哈腰地說：「Thank you so much，Fu。」她解釋說，原來約好的中文翻譯因臨時有事沒來。我走近病人，用中文自我介紹，老太太警惕地望了望我，手依然抓著床欄桿。護士長一句英文、我一句中文，一字不漏地翻譯給陳老太聽，紙張寫的都是些病情治療總結和藥物處方、藥名等內容。

一聽明白我講中文，老太太上身撲過來，抓住了我的手，接著就哭開了：「您是中國人呀，大陸來的吧，這下太好了，我有救了。您瞧瞧，他們講什麼我也聽不懂，給我兒子打電話也沒人接，他們這是要把我往哪兒拉呀？」

她再次情緒激動地哭喊著，試圖要站在床上，我們怕她跌到床下就去拽住她，可幾個人也按捺不住身形弱小的陳老太，她小小的身體裡，不知從哪兒來這麼大的勁兒。估計是雙方已經僵持很久，語言又不通，才造成目前這般混亂局面。

看到疲憊不堪的護士長一時性急，就要打電話叫保安來，我說：「先別叫他們，她看見穿制服的人一定會更加激動，給我十分鐘時間，我來和她談談。」並不複雜的事情，就因為語言不通而複雜化，陳老太坐了下來攥著我的手，聲淚俱下。

我對她解釋說：「醫生認為您的病全治好了，允許您回家，現在就是送您回家，妳兒子就在家等您，您為什麼不要回自己家呢？」陳老太固執地說：「我沒接到兒子電話，我不回。我住這裡很好，不要回家。」

我又說：「這裡是醫院，每個病人都希望早些能回自己家呢。」陳老太向我翻了個白眼，不信任地說：「我就是不要回家，家裡也沒人，兒子和媳婦整天上班，孫子也都在外地。我既不會講英文，又不會開車，哪裡也去不了，在家就像住監獄 一樣，我堅決不回家。」

一見這狀況，我提醒她：「現在中文電視節目很多，看都看不完呀，妳可以在家追追電視劇嘛。」老太太馬上反駁：「電視也看不了，看著看著就睡著了，耳朵眼睛都不好使了。」

「兒子他們對您不好嗎？」我試探著問，老太太急不可待地說：「不不不，兒子他們對我很好，帶我旅遊，坐大輪船，紐約、舊金山、加拿大、墨西哥 我都去過了，我就是不願意一個人待在家裡。北京也回不去了，像我這樣的年齡已經沒有什麼親人和朋友了。我也知道我兒子他們必須上班，不上班就沒有吃的住的，替我求求他們讓我再住幾天吧！別唬弄我。」老太太介於糊塗與不糊塗之間，聽起來有些淒涼。

我靈機一動地說：「您病都好了，再不回家就可能被別人傳染到別的病。這裡是醫院，空氣也不好，到處都是細菌，很多病都是從別人身上傳染的，這叫住院綜合症。」我真不是嚇唬她，只是實話實說罷了。

這一說還真管用，她皺皺眉頭猶豫了一下，慢條斯理地說：「那我還是回家吧！您能不能親自送我回家？他們還不知道會把我拉到什麼地方去呢。」她開始對我有了一點信任。我朝護士長擠擠眼後說道：「好吧，我來送妳。」

話一出口，我一步都沒能離開過她，她的手瞬間就抓著我的衣角。我幫著她穿上自己的衣服，坐上輪椅，又推輪椅下樓，等連人帶椅進入轎車、繫好安全帶後，陳老太回過頭來看著我高興地說：「您能不能陪著我坐在後面？」

我騙她說自己要開車，必須坐到前面，按規定我當然不能和她同行，自己的樓層還有很多事要做呢。懷著善意欺騙的一點點愧疚，望著漸漸遠去的麵包車，一股淡淡的憂傷油然而生。

從陳老太身上，我似乎看到無數從中國來美國生活的老人們共同命運，人老了，建立不了自己的生活娛樂圈，不自娛自樂，是會寂寞孤單的。

走出醫院大樓，已是月破黃昏。