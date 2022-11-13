我和巧巧只是童年時曾一起生活過兩年，之後五十年就斷了聯繫。上次回北京 探親時，得知她的消息，就去看望她。

門口的公交車可直達她所在地，但有二十多站，需費時四十多分鐘。一下車，就見她向我揮手跑過來。近七十歲的人了，腿腳靈活，少年時的相貌輪廓依稀仍在，臉色仍然紅撲撲，說話還是嗲嗲的，只是瘦了很多，頭髮全白了。

我在她家住了三天，在柳枝輕拂、微波蕩漾的湖畔邊，我們挽臂漫步，她告訴我關於她的身世與遭遇。

巧巧的父親早逝，她的母親是家族中的異類，遊手好閒，對自己唯一的女兒，不給吃飽、不給穿暖，更不讓上學。因她常毒打女兒，周圍鄰居氣不過，多次通報派出所，因此警員陳叔成了她家的常客；那時候巧巧聽到陳叔的聲音，就像是看到救星。也常有好心的大嬸等在路邊，悄悄地塞給路過的巧巧一個窩窩頭。

後來在民政辦干預下，巧巧上了學，她的母親就在親戚中放話，「這孩子我養不了，你們劉家人要負責」，然後不見蹤影。

從那以後，巧巧像孤兒一樣，被大舅、二舅、大姨、二姨輪流收養，這也是我之所以和她有兩年生活在一起的原因。我那時四歲多，不懂事，每天父母分給我們兩人各一小盤糖果糕點，我總是嫌自己的比巧巧少，其實是巧巧捨不得吃，有時還分給我。她這種溫和忍讓的性格從小就有，至今未變，人人都喜歡她。

巧巧告訴我，她在我們家住的那兩年，是她童年時最快樂的時光。後來她又去了別的親戚家，就斷了音信。

上中學時，老師得知她的處境，為她申請政府發放的困難學生補助金，每月十元。那時候的十元對十幾歲的孩子來說非常有用，她十分感激，覺得陽光照進生活。從此她專心學習，初中升高中時，在該中學裡是兩名保送生之一，被保送進北京某重點中學。

我問她，「在班上妳的成績一定很拔尖吧？」她說她只是平均水平，我不相信，她這是不自覺的謙虛。因為以前我問過她，「妳的文字水平很棒吧？」她也這麼回答過我，可是後來我見到她寫的文章，才情並茂，又寫得一手好字，猛看如楷書印刷一般，就知道她是過於謙虛了。

我饒有興致地問道，「那大家苦戰為上高中考試時，妳可以悠哉地放長假了？」她說，「我並沒有優越感，不覺得自己比大家好。所以還是和同學們每天去教室複習，一直到考試那天。」她說起話也是低眉斂目，細聲細氣，用現在的話說，就是相當低調。

後來巧巧向學校遞交申請書，要去農村當新型的知識青年，前兩次都沒批准，又遞了第三次。學校找她談話說：「妳的精神可嘉，但是組織研究考慮後，認為我們需要妳在校繼續努力學習，今後更好為國家和人民做出貢獻。」我問她當時是怎麼想的？她說：「其實我當時不過是想早點出去工作，自己掙錢養活自己，為國家減輕負擔」。

一九六六年，巧巧如願成為第一批上山下鄉的知青，到內蒙古一個牧民點插隊。她學放羊、擠奶、剪毛、接羔、騎馬，習慣了喝奶茶、吃手抓肉，她說很苦、很累但很愉快，自己終於獨立了，在廣闊的天地裡。她說，無論是牧民們還是知青們，都對她非常好，我想這與她的高情商有很大相關。

巧巧聰明懂事、善解人意、謙讓容忍，令人相處愉快。在她的知青點，大城市、高知家庭出身的知青比較多；一般來說，他們都比較傲氣，可是知道巧巧沒有家後，探親回來都帶回書籍、零食、衣服等送給她。

回城的狂潮襲來，牧點漸漸冷清下來，上學的、參軍的、招工的、病退的、困退的，同學們慢慢都走光了，後來就剩巧巧一個人，那種孤單的感覺可以想像。我為她感到難過，但她說想開了，如果回城連家都沒有，戶口都沒處上；在這裡，牧民就像大哥大 姐，多少有點家的意思。聽得我眼濕鼻酸，她是多麼知足惜福的人啊。

童年玩伴巧巧（下）