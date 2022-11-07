《老照片說故事》女貓王黃曉寧

筆者（左）和黃曉寧（右）結伴到台北市近郊陽明山踏青。

一九六一年我高中畢業後進入銘傳商專就讀，次年曉寧自靜修女中畢業後，也進入銘傳商專就讀；她身材修長，戴副眼鏡，長相斯文。

那時銘傳學生人數不多，彼此都相識，早上上學時，我和曉寧經常會不約而同地擠在同輛十號公車，然後一起在士林站下車，一起穿過一條小鐵道，一起爬健身 坡，最後各自進入自己的教室。

自學吉他與鋼琴的曉寧，在校期間，她的音樂才華就展露出來了，每年校慶表演活動都少不了她；她懷抱吉他自彈自唱，唱的大多數是貓王歌曲，台下觀眾每個人都聽得如癡如醉，一再要求安可。

我畢業後留校做助教，隔年曉寧畢業後也當了助教，在助教辦公室一小時的午休期間，我們常常一邊吃便當，一邊聽她唱著一首又一首的貓王歌曲，她的歌聲至今仍不時地在我腦海迴盪。

周末假日，我們這些小助教會結伴到台北市郊遊山玩水，這張相片就是有一次去陽明山拍攝的。

後來我離開學校去貿易公司任職，雖然再也沒有和曉寧聯絡，卻常在報章上看到她的消息；知道她後來也離開學校，以磁性的嗓音和獨具風格的中性打扮，在歌壇走紅。

一九六八年，她曾在台中美軍俱樂部駐唱，一九六九年台視「群星會」及中視「每日一星」節目中都有她的演出，後來固定在台視「青春的旋律」節目中演唱。當她在最當紅時，於一九八三年離開台灣移民美國，居住在加州 。

曉寧曾在南加州的韓國城酒吧駐唱，之後經營了一家卡拉OK夜店，後來因經濟不景氣，苦撐了一段時間後關門了。她也曾於二○○九年四月十日在美國舉辦「中山北路一九七二」首場個人演唱會，在當地獲得熱烈好評。

二○一四年，曉寧回台灣定居後轉向中國發展，她參加過「中國好歌曲」節目，也登上過「中國夢想秀舞台」。二○一八年八月二十八日，曉寧在經歷腦瘤手術 後，不幸在台灣去世，永遠離開我們。