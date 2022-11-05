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《老照片說故事》登泰山

文、圖／傅觀成
筆者在山巔的「五嶽獨尊」碑前攝影存證。
筆者在山巔的「五嶽獨尊」碑前攝影存證。

五年前，我們十九個年高的老朋友突發奇想，想一睹古代帝王封禪之地的雄奇景色；便組成耆老旅遊團，浩浩蕩蕩地向山東泰安出發。

封是祭天，禪是拜地，封禪是中國古代君王親自登上齊魯大地的泰山，拜祭天地，來祈求國泰民安的大典，所以泰山在歷史上有著特殊的因緣和文化內涵，名滿天下。

如今可乘纜車，由中天門到達位在山腰的南天門，從此登頂，尚有一千五百公尺名為「天路」的登山道，必須步行攀登。據導遊說，古代帝王為了表達對泰山的崇敬，到此也是要棄了輿乘，徒步登山的。

但登峰封襌的帝王，大都是尚在盛年的開國皇帝，且是健壯勇武的軍人；這和我們這個十九人組成、既老且弱的耆老旅遊團，有著本質上的不同。

我當年八十四歲，是團裡最為老朽的一個，看著「天路」這無窮無盡的登山石階，直上雲霄，不免心寒，便邀了老友陶宏鼎伉儷同行壯膽。

靠著他們的鼓勵，我們三人結伴行，走走停停又停停走走，便到了唐摩崖，崖上有著珍貴的石刻碑群和「孔子小天下處」碑，記述他老人家曾在此說過「登泰山而小天下」 的豪情壯語。

我們再走走停停，便到了碧霞洞，此時已舉步維艱、氣喘吁吁，必須在道旁大石上小坐喘息；而後到了大觀峰，這時便鼓足餘勇，直上海拔一千五百四十五公尺的泰山絕頂。此時視野頓時豁然開朗，白雲在晴空中飄浮，群山鰲伏在足下，我們終於到了。

誠如杜甫的詩句所言「會當凌絕頂，一覽衆山小」。

我在山巔的「五嶽獨尊」碑前攝影存證，這碑是一百一十年前，鎮守泰安的滿人愛新覺羅玉枸所題書，他的字跡飽滿遒勁，氣概超凡，為名山增添顏色和不朽的文化風韻。

中國印製五元人民幣時，把這碑的雄姿，請畫家李叔平畫在紙幣背頁，以廣流傳。能親臨這一豐碑，是我耄耋之年的一樁盛事。

回程中，仿詞牌「浣溪沙」，寫一首打油詞抒感：

泰山高聳入雲端，千階石級我心寒，站立山腰細思量，想、想、想！

八四高齡學封禪，秦皇漢武是榜樣，登臨五嶽獨尊碑，難、難、難！

雲端 攝影

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