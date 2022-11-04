《老照片說故事》食在貴陽

貴陽人的「街食」現象。

貴州風情包括很多方面，人們一般從多山地、多民族、風景獨特、氣候涼爽宜人，是旅遊避暑勝地的角度去欣賞它。在貴州度過了近十個夏天後，我發現這裡人們的飲食，也具有與中國南方完全不同的風情。

注重飲食是黔地全民共同的信仰，貴州多山，山民長期與大自然有機相處，形成了各自富有特色的食材與吃法，比如遵義的、銅仁的、六盤水的、安順的、水城的、盤縣的、畢節的、還有雲貴川等地風味接近的食物，都有自己「拿手」吃法。在我看來，各地吃法與口味相近，但各有特色，綜合其烹製方法，主要是烙、燒、烤、涮、炒、炸、蒸、煮等，但他們之間總是可以找到差異。

食材方面，主食以大米、玉米、土豆、麵為主，尤以大米製成米粉風行。肉食則以牛羊肉為主，因為黔地多山多草，還有烏蒙這片高原上的草原，是養殖牛羊的寶地。

這些年隨著中心城市的興旺，各地的特色美食 也紛紛進城，奉獻給整日忙碌的勞動者。他們打的就是地區不同特色的招牌，看準的也是聚集到中心城市的各地進城人。

這類具有地方特色的餐食，一般規模都不大，遍布全城各個角落地方特色食肆，不但如此方便了大眾，也成為這個發展中城市的特色之一，是其他地區所不曾有的。

飲食在貴州人生活中的至尊位置不容置疑，這點與其他地方如上海就很不相同，相對於吃，上海人對穿著似乎更講究。不少地方雖然也講究吃，但所用心思及所擁有的配料，就遠不如貴州了。

即便是早餐，最受大眾歡迎的牛羊肉粉，雖是簡單快捷，是貴陽人不可或缺的大眾食品，也做出數不清名堂的滋味。

貴州等西南人餐桌上的食物，為什麼色彩和味道特別豐富？到超市陳列調味料的一角看一眼，就可以找到答案。貴陽一般超市都有專門擺放香料的陳列牆，滿滿的掛了幾十種調味香料乾貨，辣椒、桂皮、香葉、胡椒、八角、花椒、茴香等，還有各種滷菜、燜牛羊肉配料及火鍋湯料合成包。

在地方特色小食店，一定會擺上十盤八盤自製調味醬料，任食客選擇。

我想這一切都得益於西南諸地為山地，植物種類多，大自然不能提供大片平原給西南人種糧食，但它提供了適宜種玉米及無數種香料的環境。

都說印度菜的調味料多，德國 還有一個香料博物館 ，但如果貴州人將他們日常食用的各種香料集中起來，辦一個陳列館，我想一樣豐富多彩。這些香料經炮製放進了貴州各式菜餚，滋味怎能不豐富？

怎麼吃才有陣勢？吃得舒坦痛快？貴陽人也是拚了。如今貴陽仍有一個在我看來很有市井特色的「街食」現象，夏天時，無論是居民住宅區內或無數臨街食肆，人們都喜歡把桌子搬到街上，擺上火熱的炒菜或燒鍋，大快朵頤火鍋、烙鍋、辣炒、豆米湯和烤肉，同時享受街上的習習涼風。

即便街上行人穿梭，毫不影響進食者的情緒，他們甚至會覺得，穿梭的行人更營造了進食的熱烈氣氛，那些行人的眼光更刺激進食者的食欲，更我行我素，更有滋有味，這是一種很吸引人的城市風景。

在許多城市，以文明或紀律抑制「街食」時，貴陽人並不理會這一套。貴陽的城市管理者也「放任」這種現象，大概認為這是這座山城「接地氣」、「有煙火味」的城市特色。我本人倒是很贊成放任市民在不影響他人的情況下，能自在地生活，但要解決因烤肉烙鍋而生出的油煙。