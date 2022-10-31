沒有人知道意外和明天誰會先到來？

在咖啡 店看書，電話鈴聲逼我抽離文字，是管理公司打來的，有一間公寓失火了，他們在現場處理，救火隊警察 局都來了。經理告訴我，房客有買保險 ，於是我放下心。

美國屋主買的房屋保險，意外發生時，保險公司會賠償房屋及房租損失；至於房客家裡面的家具器材及災後住宿這些問題，就要由房客自己去買保險來保障。房客保險年費一、兩百元，發生意外時，保險公司會賠償兩萬元以內的家具費，還提供三個月的住宿費，所以房東都會建議房客購買房客保險，以保障自己的安全。

過了兩小時，經理來電告訴我是單位B失火。沒有任何傷亡，但屋裡全毀了。經理還有一個壞消息，B住戶沒有更新他的房客保險，舊保險已過期，他們目前沒有保險，回家後目睹財物全毀，滿目瘡痍，傷心又無奈。

我要經理去銀行領一千元現金給他們應急，沒想到經理卻拒絕：「不行，妳這樣做，他們會以為妳做錯心虛，要找理由來告妳了。」不是的，我向經理解釋，人都有急難，怎麼可以袖手旁觀呢？尤其是自己的房客。

「我們已經依法把這個月剩下的房租退給他們了，他們可以去找相關的非營利組織。我們的工作是保護妳，做妳和房客之間的防火牆，拜託不要替我們找麻煩。」我問：「我自己去找他們可以嗎？」經理說：「只要不讓他知道妳是屋主。」

白天和晚上總共去了三次，也許因為東西全部燒壞了，不需要再回頭整理，我從來沒有看到這個租戶和他的家人。因為損害嚴重，保險公司同意賠償一整年的房租，讓我們修屋。我的難關過了，B租戶夫婦帶著兩個孩子，把手中的錢用完後該怎麼辦呢？我和員工花了很多時間，想商量出一個可以幫忙B租戶的方法，但是管理公司為了保護我和他們自己，搭起了嚴密的隔離網，我連住戶的名字都不知道。

我忍不住向女兒抱怨：「為什麼沒有人懂得我替B房客心急的感覺？」女兒說：「媽媽，因為他們沒有和妳一樣窮過，他們不懂窮得一無所有的滋味。」原來小時候的窮困，替我的心安置了一個柔軟的角落，我懂得什麼都沒有、只能祈求天下錢雨的無奈和無助。人和人之間，最基本的良善，常常因爲經歷一次惡意而被抹殺，讓人們在伸出溫暖的手之前，先想好會不會被反咬。

B租戶何其無辜？在這情況中，也成了受害人。

B租戶，你們在哪？你們還好嗎？我常在心中描繪著，那個早上，你們一家四口，手牽手笑嘻嘻走下樓梯的樣子。

現在，樓梯修好了，你們原來的笑聲還能踏進屋內嗎？