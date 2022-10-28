難忘的一九六○（下）

還記得，我們工作組發生一樁醜事。事情是這樣的，我浮腫看病得到半斤麥麩「營養餅」，放在枕頭底下，卻不翼而飛。工作組五人互相猜疑是誰把餅偷吃了，老汪好像心中有數，懷疑是馮某所為。於是，他在馮如廁出來後，用木棒撥開馮的排洩物，發現裡面有麩皮，證據確鑿。

那時，工作組每周開一次生活會，老汪當面質問馮，馮只得坦白說自己餓極難忍，所以偷吃了我的營養餅。

還有兩件終生難忘的事，第一件事，是一頓終生難忘的消夜。那時，我們和農民的關係還是很好，生產隊有一名彝族中年婦女隊長，精明能幹，在群眾中很有威信，這名隊長很關心我們。饑荒年代，牲畜餓死屢見不鮮，有一天，生產隊死了一頭牛，晚上隊長私下給我們送來一坨牛肉，大約兩、三斤。我們知道她的意思是叫我們在夜裡吃。

於是我們七手八腳把肉打理好，加上糯米用「鼎罐」煮，然後圍著鼎罐眼巴巴地等；大約兩小時後，肉煮好後五個人分而食之，這時已到深夜十二時多。這頓消夜吃得津津有味，可謂平生最美、最香、最享受的一頓消夜。

另一件終身難忘的事情是一顆鹹鴨蛋。有一天，我去看醫生。離開醫務室時，一名護士悄悄地往我兜裡塞了一顆鹹鴨蛋，這是我第二次見到這名姑娘。

後來，我知道姑娘名叫韋琴，布伊族，二十來歲，中等個兒，眉清目秀，有點矜持靦腆、楚楚動人。那時，我還沒有結婚，看病出來，兜裡揣著個姑娘送的鹹鴨蛋，非常激動，這是一顆「救命蛋」。

我身體浮腫，頭重腳輕，腿打飄，邊走邊想，一下子跌倒在路邊水溝裡。爬起來繼續走，幻覺中好像看到姑娘眼中對我充滿愛意，但我揣摩這多半是出於憐憫和同情；我那時的健康狀況實在太糟糕，體重從下放前的六十多公斤驟降到四十多公斤，骨瘦如柴，當務之急是保命，那有心情談戀愛？但姑娘的這份恩情一定得報。可自從那次見面後，半個世紀過去，一直沒有和姑娘再見一面。

我是貴州省稅務局的幹部，經常出差到下級單位，有一次，在貴陽市郊花溪稅務局，閒聊中講到我在惠水勞動鍛鍊時，韋琴曾送我鹹鴨蛋的事，一名惠水籍女幹部頗有風趣的說她和韋琴很熟，早就知道。她說韋琴在我勞動鍛鍊回機關後不久，就和糧食局的一名股長結婚了，這是一九八○年代中期的事，已經是「昔別君未婚 ，兒女忽成行」了，我想沒必要再見面了。然而，報恩的心卻時不時冒出來，未曾忘懷。

人生苦短，六十多年過去了，韋琴若在，也是八十多歲的老太太。遠隔重洋，鴨蛋之恩未能報，恐要抱憾終身了。

三年「自然災害」，以一九六○年為甚。那時，浮腫病遍及城鄉，農村尤其嚴重，我不知道大饑荒究竟餓死了多少人？我只將我所在的藕寨生產大隊親歷親見，略敘一二。

那時我負責藕寨大隊的工作，與大隊幹部多有接觸，那一年，全大隊餓死青壯年一○二人。有些是吃蕨巴餅腸梗塞便結被憋死的；有些是長時間浮腫虛脫而死。

有一天下午，我親眼目睹，一個四十來歲的農民，肩上扛著犁頭，手上牽著牛，在收工回家的路上，一頭栽倒，死在路邊水溝裡。進村時，我見到的一些小伙子、小姑娘，有的還能叫出他們的名字，在這一年中相繼死去。

那時，我所在的村子，到處能聽到痛苦的哀嚎聲，夜深人靜時，病人的哀嚎尤其淒慘。而活著的人也因長期饑病交加，氣血日益衰，志氣日益微，很多人喪失了勞動力，勞動工具廢置於庭院，人死了找抬棺材上山的勞力都很難。

大饑荒的一九六○年，農村慘狀使我想起毛澤東一九五八年「送瘟神」詩中的「千村薜荔人遺矢，萬戶蕭疏鬼唱歌」，那兩首詩句是描述江西餘江縣消滅了血吸蟲病，但卻是三年大饑荒中國農村的真實寫照。

難忘的一九六○。

➤➤➤難忘的一九六○（上）