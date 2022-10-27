《老物件情懷》繡花枕頭套

繡花枕頭套。

八月氣溫高，我從衣櫃翻出一對繡花枕頭套，晾在太陽下曬曬，這是每年夏天必做的一件事，枕頭套上散發著溫暖的自然香味，還有母親對我的愛。

一九八八年七月，先生和我帶著兩個孩子從美東飛去中國上海，與我的親生父母和從未謀面的弟弟妹妹們見面。在我三歲那年，伯父伯母要隨著公司遷去台灣，那時大妹才出生，母親身體很虛弱，住在一起的伯母體貼母親帶兩個小娃太辛苦，決定把我帶去台灣；伯母心想過個一年半載就可回來，豈料一別就是近半個世紀。

還記得抵達上海時是個大熱天，父親在外灘一家著名的大飯店設宴為我們接風。見到父母親，我輕輕地喊著：「爸爸！媽媽！」聲音哽咽。我把先生和兩個孩子介紹給爸媽。弟弟和四個妹妹以及他們的家眷全都圍攏過來，依序自我介紹，於是爸媽、外公、外婆、舅舅、舅媽、大小阿姨和姨夫、表兄弟姊妹等的稱呼此起彼落。

餐畢，大家回到父母親的居住處，母親要我坐在身旁，緊緊地握住我的雙手，「阿玉啊！阿玉啊！」母親老淚縱橫喚著我的小名。她不停地說話，我只是點頭，咧嘴笑著，我需要弟妹們幫忙翻繹，因為母親的許多鄉音我實在聽不懂。

父親坐在我的對面，盯著我看，不言不語，只是微笑點頭。面對我的親生父母，我不知該如何表達我的心情，那是既親切又陌生，既愉快又傷感。

母親叫大妹從衣櫃拿出一床棉被和兩個枕頭套。母親說：「妳出嫁時我不在妳的身邊，沒有為妳辦嫁妝，內心一直愧疚。現在妳回來了，我補送妳一床棉被和一對繡花枕頭套。聽說美國冬天下雪，氣溫很低，這床棉被非常暖和。」

我的雙手撫摸華麗、柔軟平滑的被面，滾著花邊的枕頭套上繡有花籃和兩隻飛翔的鳥雀，是多麼喜氣。只是這床厚重棉被在美國實在用不上，但無法也不忍推辭，我千謝萬謝地收下。在大妹陪我們回到旅館 後，我請大妹接收這床棉被，開始時她不肯，說萬一被母親知道，就麻煩大了，我說明理由之後，大妹才勉強答應。

留下棉被，我把繡花枕頭套帶回美國，可是枕頭套的尺寸比較窄，市面上的普通枕頭塞不進去。我只有收進衣櫃裡，將母親對我的思念，以及設法要彌補的關愛，全部收進心底。