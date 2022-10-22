《老照片說故事》難忘那群同事

作者（後排左二）三十多年前在內布拉斯加州奧馬哈的銀行工作，與昔日同事合影。

三十多年前，移居來美國時，在內布拉斯加州 的奧馬哈落腳，很幸運地在銀行找到一份櫃台員的工作，高興生活有了著落；卻也擔心自己的英文不夠好，年紀不小了，加上個性木訥，不知是否能勝任？沒想到是我多慮了。

同事們除了經理、主任、財務顧問、南茜和我之外，其餘都是年輕人，有三個剛從大學畢業不久，其餘的六人還在校就讀。

他們非常友善，喜歡和我聊天，對我熱心地指點業務，如有疑問，都搶著跟我解說，同事之間相處融洽就如同家人，讓我十分珍惜。

這些年輕人充滿青春活力、朝氣蓬勃，喜歡嬉鬧，偶爾「牙齒也會咬到舌頭」。女生本來就比較愛嬌、任性，稍不如意就會「告狀」，或許是因為我「身分特殊」，加上「遠來的和尚會念經」，所以她們不找旁人，總喜歡來找我排解。

我也總是秉公處理，把男生叫到一旁開導，偶爾被他們吵煩了，我也會板起面孔要求他們：「安靜，都到牆角罰站去。」他們會互相擠眉弄眼，肩一聳、雙手一攤各自回防，這種情形常把經理和其他人都逗笑。

南茜常會嘀咕我：「妳看，妳把他們都寵壞了，越來越不像話。」我自己沒有孩子，能把她們當作「兒女」一般的溺愛，其實感覺也挺幸福的，以為生活就會這樣延續下去，哪想到世事如棋局局新。

天下沒有不散的筵席，短短的兩年之間，景物依舊、人事全非。

首先是麗莎，她認識了一名空軍男友，閃婚移居休士頓；再來，卡翠娜調往會計部；莎琳娜是個美麗又謎樣的女孩，突然辭職，不告而別，我們猜測她是去「追星」？還是去做「明星夢」了？凱蒂嫁作農婦，隨男友遷往愛荷華州，經營農場。

麥克轉往一家食品公司工作；喬則和未婚妻前往丹佛，協助叔叔經營汽車修理廠；愛麗絲轉修商業管理，搬去了芝加哥；瓊找了一名富二代，相約到世界各地「浪跡天涯」；艾咪被派去另一家分行支援，後來調升為主任，結果當然是一去不復返。我被調往信用卡 部門；經理被派往另一家業務較繁忙的分行；財務顧問則是受邀跳槽，奔往另外一家大型貸款 公司。

結果只剩下主任和南茜留守原來崗位，離開後，曾回去探望她們，兩人感嘆說，很懷念那段快樂時光，雖然有時候會嫌我們這些傢伙太吵、很煩人，如今往事只能回味。

那是一段美好的日子，留下了許多歡樂和甜蜜的回憶，雖然失聯多年，依然獻上我的祝福，希望大家平安健康。