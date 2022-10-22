很多年以後我才知道，程鴻圖叔叔，也就是程書記官，把他的房子留給了我。

當年，爸爸是文弱書生，㩦家帶眷跟著帶兵打仗的伯父，一起撤退到基隆要塞司令部。伯父兵務倥傯，無暇照顧，爸媽只好到台北東和寺旁的違建區擺了一個小麵攤。

爸爸自立門戶後，還持續來家中拜訪的幾名老兵中，程叔叔大概是官職最高的，所以爸媽總稱呼他「程書記官」。

那時候程叔叔已離開軍職，在外工作，每個周末沒有趕去基隆伯父家拜訪老長官，卻總是跑到台北看望我們這些嗷嗷待哺的孩子，帶些食品來，或者塞些錢給爸爸媽媽。惇惇君子，進退有節，程叔叔來了，就正襟坐在店裡的桌旁講上幾句話。

不知為什麼，程叔叔特別喜歡我，想要收我做乾女兒；爸爸是北方世家，書香門第，並不懂南方人這種人情酬酢，所以一口回絕：「我們家女兒自己養，再窮，也不送人。」我當時太小，只能想像程叔叔當眾被拒絕的難堪，這件事就此不提。

程叔叔仍然每個周末到家中來拜訪，有時帶弟弟出去玩，買玩具給他。「我記得這件事，程叔叔帶我去七堵，那是我生平第一次出門去玩。」已滿頭白髮的弟弟，至今提起那一次去七堵遊玩，仍然兩眼閃著光亮。但是程叔叔從來不曾單獨帶我出門，記得八歲的我曾經哭鬧過一次，他只苦笑著說了一句我當時聽不懂的話：「不方便。」爸爸和伯父談起他，總是說：「正人君子。」

後來，程叔叔在我們家附近買了一小戶違章建築，他那時住在公司宿舍，並沒有搬過來住。房子就租給了一戶和我們家同樣擺麵攤的人家。程叔叔託爸爸替他管理房子，但是他從來不拿房租，只說：「留給小君做學費。」他仍然常常到家裡來坐一坐，買點禮物給我們，大家都知道他最喜歡我了。

慢慢就這樣長大了，再濃的情意，也被吹散在歲月的大風中；程叔叔過世時，我已經在異鄉奔波。很久以後的一次閒談，爸媽才告訴我，程叔叔最後把那個房子留給了我，他的堂姪來報的信。爸媽看這名任軍職的堂侄家境不好，人非常正派，就把房子轉給了他。

這些都是我當時不知道的事，亂世中的一絲漣漪，我也許只是他心中曾經有的一個牽掛，也許我讓他想起了什麼人。

歲月走了，人走了，我突然了解，我的第一個房子，是程叔叔給我的。雖然我從來沒有擁有過，但是他為一個沒有血緣的八歲小女孩，用盡了心力守護。我相信當年程叔叔房子每個月提供的房租，為窮途末路的我們家，在暗夜裡打開一隙出口，讓我們可以趨光向前，走到爸媽的頤養天年，走到我自己的安穩富裕。

程叔叔，我沒有接下你遺留給我的房子，但我仍繼續在異鄉吐納你的傳世遺風——華夏正心，衣冠君子。幸運的我，留下了你最珍貴的遺產。