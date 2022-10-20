於是，這一天中午，我「飛」進「飛」出，忙得不可開交，沒有一秒鐘的空閒。由於太忙，不小心將湯灑到一名顧客的衣服上，我連聲道歉；幸好那名顧客比較寬容，沒有計較。最後，我總算將所有的顧客都應付下來，沒有出亂子。

當中午的忙亂過去之後，我才發覺，自己裡裡外外都濕透了，儘管非常累、非常餓，卻一點食欲都沒有。這樣忙亂的中午，之後又發生過多次。

當然，在中餐館 打工也有歡樂的時刻。那年聖誕前夜，匹茲堡中餐館分外繁忙，打工者人人都累得氣喘吁吁，當時針指向十時，下班在即，李老闆特地過來關照，他已跟廚房講好，下班後，全店員工一起聚個餐。我以為只是多加一、兩道菜而已，誰知是一場頗為正式的酒席，冷菜、熱炒、大菜、甜點樣樣都有，包括了龍蝦、牛排等，每桌都配有啤酒和葡萄酒。

那一夜，我吃得非常痛快，也是來美後第一次享受這樣的正式宴席。其他打工者也人人高興，大家都度過了一個愉快的聖誕前夜。

我在休士頓 餐廳打工的某一天，臨近傍晚時分，店裡來了一對年輕人，容貌相當靚麗，可稱得上是俊男美女；而且兩人的穿著也十分講究，男的穿西裝打領帶，女的穿豔麗裙服。他們那一桌，正好輪到我服務，引起另兩名侍者嫉妒。

整個就餐過程中，他們兩人都含情脈脈地望著對方，惹得我們這些旁觀者好生羨慕。就餐完畢，我從餐桌上拿起信用卡 簽單一看，小吃一驚，餐費總共才二十八元，但小費就寫了二十元，這是我當侍者以來拿過最多的小費；我趕忙去向那名年輕人道謝，他即使在說「You are welcome」時，還是滿懷愛意地注視著那名女孩。

回到後面，有一名老侍者對我說：「今天是他們Prom Day（美國高中畢業男生邀請女生著正式服裝跳舞的一日），小伙子請到了他心儀的美女，他多付給你小費，是他高興。」

回想在美國中餐館打工的那些日子，我遇到過苛刻的老闆、袖手旁觀的同事與難搞的顧客，但更多的是仁慈的老闆、友好的同事與體諒的顧客。

今日回顧，我依然感謝他們每一人，因為依靠他們，我能在美國從零開始、從混飯開始、從生存開始、從無知開始，逐步走向成熟和成功。餐館打工，成為我寶貴的人生經歷，促使我在讀研時勤奮刻苦，成為白領後兢兢業業，使我更懂得珍惜生活、親情、機遇與珍惜當下。

➤➤➤在中餐館打工（下）