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《老物件情懷》會唱歌的魚

文、圖／秦博瑞
會唱歌的魚。
會唱歌的魚。

在我隨意的想像中，美國的商業都在商城或超市進行交易，不會有像中國那樣的集市和地攤經濟。後來得知，我的想像差矣，是我太無知、太天真了。

本世紀二○年代初期，我來美探親時，見識了美國的商業，除了有規模很大的商城和超市以外，地攤經濟也相當活絡。好奇心催促著我，請兒子帶我去一趟跳蚤市場，只見約有七、八個籃球場大的空地上，密密麻麻擺滿了售賣各種二手物品的地攤，物品琳瑯滿目，堪稱是應有盡有，來逛跳蚤市場的人摩肩接踵。

那時我已有了孫子、孫女，他們喜歡玩具，我就把獵物的目光投放到玩具。逛著逛著前面不遠處傳來了異樣的歌聲，一遍遍重複著，近前一看，這歌聲不是人在唱，是出自一條固定在木板上、搖頭擺尾的鱸魚之口。

鱸魚當然不是真的，歌聲可能是發自腹中的微型電唱裝置，是製造商的販賣噱頭，也確實引來了不少人圍觀；我認為這是一件別出心裁、不可多得的兒童玩具，便讓兒子花八美元買了下來。

商家拿出近二十年前的原始包裝紙盒為我們包裝，當時我驚呆了！因為紙盒還很嶄新，由此可見美國人日常生活之仔細。

春節將至，我和老伴在回中國的行李中，帶上了這條會唱歌的魚。春節帶魚回家，迎合了「年年有魚」的習俗，加之返程前，兒子為我們買的彩色燈泡，到家後就把彩燈布置上了。大廳的窗上彩燈閃爍，會唱歌的魚擺放在窗台上，搖頭擺尾地唱了起來，為即將到來的春節增添喜慶。

孫子、孫女圍著團團轉，不斷地拍手叫好，鄰居家的小夥伴們，飛也似地跑來看熱鬧；大人們也不示弱，爭先恐後地趕來看這條會唱歌的魚，其中有個在外貿系統工作的鄰居，看後說道：「這是中國製造，出口美國的。」

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