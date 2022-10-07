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《老物件情懷》出生證

文、圖／綠玥
作者的出生證。
作者的出生證。

一九六二年，我在廣州市一家大醫院出生，幾十年之後，我在娘家一堆舊書雜物中，翻出了這本出生證。

出生證封面和封底已破爛不堪，內頁陳舊泛黃，稍一用力紙張都會脫落，我小心翼翼地用透明膠布黏貼好底面，固定內頁，努力還原成本來的模樣，然後拿回家，用密封膠袋收藏起來。

我出生那年，剛好是中國三年自然災害時期，全國多地因旱災減產，百業凋零，餓殍遍野。我母親能在這個時期懷孕十月生下我，真是一個奇蹟。

出生證由廣州市公安局、衛生局共同印發，這些部門在當時能有序地運作，也屬難得。我驚詫於封面及封底上的文字，或簡或繁，有點滑稽，當時政府提倡文字簡化，印刷廠是否來不及轉換字體，以致簡繁並用？一九七七年二次簡化的字體，在頁內人工記錄中都有顯示，而今閱讀起來有些困惑和混亂。

證件內有父母姓名、年齡、籍貫、職業和民族項目的登記，當然少不了出生者個人信息，頁內附有健康體格檢查表、預防接種時間記錄表、嬰幼兒疾病預防程序表等；還有大事記，記錄著什麼時候接種過疫苗，政府發過牛奶、糖、肉類等副食品，家人領過布、棉等用品這些事項。登記內容的頁數不少，但沒有全部寫滿。我不知道這本出生證使用到何時才閒置，以致多年後重出江湖時已面目全非。

我有點耿耿於懷的是，出生證內沒有我出生的具體時間記錄，只有年月日、體重與身長。為此我也問過母親，母親說年久歲遠，也記不清了，生於上午還是下午，也是一片模糊，所以至今我無從得知自己的生辰八字，這也算是一種遺憾吧。

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