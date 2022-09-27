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《老物件情懷》讓牠們去煩惱

文、圖／木筆
作者老闆所送的小小木製鏡框。
作者老闆所送的小小木製鏡框。

我的書桌上，擺著以前工作時老闆送我的小小木製鏡框，框內有兩隻懶洋洋的皺皮狗照片，下方她寫了一行字：「Dear Lily，Let them Worry.」每每看到，我就覺得窩心，如果正煩惱著，看到狗狗，我立刻阿Q地想：我不管了，由牠們去為我操心吧！

一九七○年我在猶他州讀完碩士後，直奔紐約，因那裡有我可先落腳的好友住處。隔天買了一份紐約時報，按著徵人啟事，踏進美國癌症協會圖書館求職；我坦白地告訴面試我的圖書館長，我還是學生簽證身分，希望能夠找一份學有所用的工作，累積經驗賺些錢，一年後回台灣和父母團聚，因為我想家。

面談後，她願意試用我三個月，並說如果我工作勝任且考慮留下，她可擔保我由學生簽證申請美國永久居民身分。她更閒談似地說，如果我想家，上班有了薪水存些錢，可以邀父母來美國遊玩，有假期了，也可回台灣探望他們。我真是喜出望外，她的錄用，從此啟開了我在美國的職業生涯，一直到退休。

圖書館內的六個同事，大家都相處融洽、合作愉快。館長胸襟寬闊，處處為員工著想、慷慨友善；她資助求上進的同事上夜間大學，買新衣物給單親的孩子們。因為辦公室內只有我是單身的異鄉人，她對我的生活起居特別關心，有如我在美國的親人。

有一次，連著幾天我特別緊張即將到來的移民局面試，她看在眼裡，拿著這鏡框往我辦公桌上一放，笑著說：「妳別愁，放輕鬆點，會順利通過的。看，就讓牠們去為妳憂慮吧！」她的幽默，頓時讓我心裡一寬，是啊，我擔憂什麼呢？徒然傷神，無濟於事。後來我順利過關，拿到了入籍證。

老闆寫的這行字，也常讓我想起後來在南加州居住時的鄰居夫婦，先生是美國人、太太台灣人；先生特別喜歡吃中國點心，我們就約了周末一起去吃飯，他風趣、樂觀開朗，言談常引我們大笑。

後來他身體不適、逐漸消瘦，去看醫生，檢查後發現得了癌症，開始做化療；好一陣子，他還是堅持要每周一起聚餐，依然談笑風生，不談自己病情，只是在餐桌前，變得越來越沒胃口。

後來他病情轉壞，不找我們吃點心了，我們愁容滿面地去探望他，他看到我們，問說：「怎麼了？這麼不高興？」「我們擔心你啊！」「擔心什麼？我有醫生在治療我啊！」問他還要化療嗎？下一步會開刀嗎？「那可是我醫生的事，我讓他去決定，我只管當病人。他治得好或治不好我，是他的事。」他的回答，竟然如此豁達，絲毫沒有病痛的愁苦，令我們深深的感動。他最終不帶憂愁煩惱，安然離世。

正是，把煩惱推給狗狗，有病痛，由醫生去治療，自己心裡不背負重擔、不傷神。

桌子上鏡框裡老闆的一行字，似乎成了我的座右銘。我更感謝已過世的老闆，對我在美國大半生的關懷和職業教導。

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