在我們湘西南一帶農村，如果一件事情非常重要，是心目中的一件大事，人們常常用「屋大的事」來形容，可見起新屋對農村來說是一件多麼重大的事。在起新屋時，有一個儀式非常神聖，那就是「新屋上梁」，光是上梁的這根梁木來歷，就頗為講究，它不能是自家的，也不能是親戚朋友送的，必須是偷來的。

在偷梁木的過程中，必須有一個健康活潑的童子全程參與，在村裡，我曾經為好多戶人家偷過梁木。首先是物色要偷的梁木，由屋主、掌墨木匠和童子到處去尋找，只要屋主和掌墨木匠看上了，不管是本村或外村、私人或公家的梁木都可以偷。

我第一次跟著他們去找梁木時，掌墨師傅告訴我，這根梁木的要求可高了，只能是杉木或梓木，並且要長相粗壯、筆直通天。爬過幾個山嶺，轉過幾個山坳之後，我好不容易相中了一根高大挺拔的杉樹，興沖沖地跑到那根大樹旁，用手拍拍樹幹，對師傅說：「師傅，這根可以吧？」

師傅走近一看，搖搖頭說：「不行，這棵樹直是直，但不是雙蔸樹或叢生樹。」於是師傅邊走邊告訴我，什麼是雙蔸樹和叢生樹？我明白了師傅的意思，笑瞇瞇地對師傅說：「哦，我知道了，就是樹裡的雙胞胎和多胞胎嘛，意思是選了這種樹，主人家就會多子多福，代代出人才。」師傅呵呵一笑：「你這個小子，還挺開竅的。」

聽了師傅的誇獎，我的腿腳更有勁了，路走得飛快，一下子就發現了一叢茂盛的杉木，根根筆直端正，掌墨師傅經過反覆比較，挑中了一根最俊秀的，頗有幾分得意地說：「這根杉木不僅筆直端正，還是一根太花心樹，這可是做梁木的佳品啊。」主人圍著這棵大樹繞圈圈，摸了又摸，看了又看，顯然十分滿意。

梁木要在上梁的頭天晚上偷回來，但什麼時辰出發？要根據主人家的生辰八字來決定。公雞初鳴時分，主人悄悄地把六個身強力壯的漢子請到家裡，讓他們坐上八仙桌動動口，先吃點米花、鏜皮、油糍粑、灌辣椒和一個灌南花朵，再上菜呷飯。主人的菜品上得很豐盛，還有美酒，但幫忙的人都知道，此時不能多吃多喝，只能動動口，因為偷梁木責任重大，為保主人吉利，路上不能有任何閃失。

來到那棵選中的梁木旁，掌墨木匠從專門有人揹著的竹籃裡，取出斧頭、曲尺、墨斗、牙盤、米酒、紙錢和茶葉米。擺好之後，點燃蠟燭，立幾柱香，燒幾疊紙錢，跪地磕三個響頭，敬拜山神、水神、地神、龍神，口中念念有詞。這些禱詞，我因聽得多了，也能背誦出來：「這棵樹，誰見它生？誰見它長？太陽月亮見它生，太陽月亮見它長，泥水雨水養它生。山神水神，地神龍神，尊神都來坐兩邊，吃好喝好，同來保佑，保佑主家財旺丁旺，百事吉祥。」

祭祀禮畢，掌墨師傅手執利斧，朝公雞脖子上一抹，把噴射的雞血繞樹灑三圈，像孫悟空用金箍棒畫好一個圓圈，一切妖魔鬼怪都被擋在了外面，這時可以開鋸動斧了。

砍樹時也很有講究，一是樹要朝東倒，不能朝西倒，即樹梢要倒向東方，喻意主家新的希望將像太陽一樣從東升起，光輝普照子孫後代；二是樹倒下時樹幹不能挨地，著地了意味著大廈傾倒，一敗塗地，是主人最忌諱的。所以幫忙的人個個全神貫注，細心地用長叉撐著樹尾，用木棒抬著樹幹。

樹一倒下，掌墨師傅就剪除枝葉，按所需尺寸裁好樹幹，捆上紅綢布，拴上糧米，抬著就往家跑。主人留在最後，在樹蔸上放上米花、鏜皮、花生、糖果，再加一個紅包。紅包金錢的數量視樹的所屬而定，如果知道是私家的梁木，就按照比市價略高的數目放好，是公家的就稍少一點，因為不知道是誰運氣好，能收到這個紅包。

東西放好後，放一串鞭炮撒腿就跑。被鞭炮吵醒的人知道有人來偷梁木了，但不會起來追，要過一會兒，等主人跑遠了才會出來查看，砍的是自家的樹就撿起禮物、收起紅包，為主家說幾句吉祥話；碰上是公家的就慶幸自己運氣好，感謝主人，並祝福主人吉祥如意，百業興旺。

有一次，掌墨師傅正悠閒地坐著抽菸，我笑嘻嘻地靠近問他：「師傅，我們這裡最厭惡偷東西的人，為什麼偷梁木大家都不厭惡，也不認為是偷呢？」

師傅說：「這是從古夜郎國傳下來的習俗，大家心裡都接受了，並且是各家都有的大事。我聽我的師傅說過，偷來梁木，寓意有外財流入，主人會興旺發達，成人之美何樂而不為呢？」

從此，我每次看到梁木從熱烈的鞭炮聲中升上屋頂時，都會真誠祝福主人「美夢成真，早日過上富足美滿，幸福安康的生活」。