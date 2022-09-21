台大畢業後，我因近視度數太深，不用當兵，留在商學系擔任助教。因為家在台南，第二年又轉往台南成功大學商學院擔任助教，這期間通過了留學考試。當時國防部 規定所有出國留學的男學生必須前往鳳山陸軍官校接受「留學生 軍訓」，與同時期考進陸軍官校的年輕人一起接受操練，為期四個月。

對於在陸軍官校受訓的深刻記憶，至今記憶猶新。首先是陸軍官校伙食非常好，每天早餐有足量的饅頭、稀飯、豆漿，午晚餐也都菜肉均衡。最棒的是台灣南部的水果非常好吃，特別是木瓜，我們幾乎餐餐都有木瓜可吃。

另外一段記憶，是民國四十七年（一九五八年）正值八二三金門砲戰期間，雙方激烈攻防。我們每天早餐完畢後，大家集合在課堂裡聽前線的戰情報告，有一天報告稱有名大專畢業的預備軍官被槍斃的事件，令我至今唏噓不已。

事件主角是大學畢業、在金門服役的見習排長，職責是每天晚上帶七、八個士兵去海邊巡查，防止對岸的「水鬼」匍匐上岸。某夜，他率隊巡視時，正好遇到水鬼上岸，按照戰技訓練原則，這時應該要迅速上前搏鬥或是拔槍將敵人擊斃。但這名排長沒有實際戰鬥經驗，只能一邊退後一邊大聲喊叫要水鬼離開，非常手足無措。當然，要一個大學畢業生殺人是很困難的，還好底下的士兵訓練有素，馬上衝上前去把水鬼做處置，只有排長嚇呆了退縮在一旁。

現場人員回報給金防部後，又上報給國防部，國防部馬上決定將該預備軍官就地正法槍斃；因為他臨陣脫逃，乃軍人大忌。槍斃之後，政府才通知家屬，據說家人收到一筆補償，死者的姓名則不予公布。國防部也下令將這則案例透過軍教體系，傳達給軍校及受訓學生，讓大家知道身為軍人不可臨陣脫逃的鐵則。當時受訓的我聽聞了這事件，非常震驚與感嘆。

另一回憶則關於我的近視。當年在鳳山陸軍官校受訓時，鋼盔的材質是傳統的金屬，導熱非常好，加上夏天的鳳山本來就很熱，頭部受熱非常辛苦；我曾開玩笑說「這鋼盔熱得可以炒蛋沒有問題」。我近視度數深，戴的眼鏡非常厚重，流汗後眼鏡由鼻梁下滑，為了看清楚前方，只能揚起下巴才能看得清楚。

但是軍中訓練，本來就規定軍人儀態必須收起下巴，才能顯出精神。有一次出操時，我因下巴又往前翹起來，引起帶隊班長的不滿，往我背後一拳打下來，連打了好幾拳，我只能默默承受，一點怨恨也沒有。因為視力不佳，每次打靶都是最後一名，但其他武器的學習和使用，像手槍、步槍、手榴彈、刺刀、火砲等都能順利過關。

現在回想起來，這四個月的軍事訓練是很值得的，訓練生活緊湊而規律，我的身體也變得更健康，對我往後來美求學，打下扎實的健康基礎。