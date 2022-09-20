至今難忘那黑泥指甲和母親節 卡片的暑期義工服務，那年我才十八歲。人在羽扇綸巾的十八歲，或是耄耋之年的八十歲，哪種年紀比較有惻隱之心呢？難說。

記得當時我們幾個大學生爬上望不見盡頭的草坡地，坡上蓋滿高級住宅，帶頭的幼幼社社長拿著地址，卻找到一棟往西邊傾斜的老房子，屋頂上好幾塊瓦片都往上翹，這顯然不是那種前總統夫人創辦的特級孤兒院。

社長告訴我們每周來一次，主要任務是幫孩子們補習功課，還有打掃屋子。推開紗門，前廳一片漆黑，愣了三秒鐘，看清楚育幼院的陳院長和陳媽媽出來相迎；聽說陳氏夫婦有「非洲之父」史懷哲醫師的愛心，以及視富貴如浮雲的清心，但缺乏募款和申請補助金的衝勁，他們像是泥菩薩過江。

育幼院收養了三十個從四歲到十七歲的孤兒，育幼院不太像一個有組織的機構，屋裡有些凌亂，客廳沙發上堆著幾雙球鞋，廚房水槽堆著等待清洗的碗筷。

我挽起褲管走進窄長的廚房，昏黃的燈泡高照，腳下潮濕的地板不能保證我不會滑跤。我拎起拖把開始拖地，地板累積一層黑泥，往前往後抹，終於漸漸地顯露出淺灰色。

六、七個孩子站在廚房門口，眼睛盯著我，他們在等著補習功課。

去了幾次後，跟其中一個大約七歲的女孩混熟了，有一天，她把我擠到屋角，伸出乾瘦、黝黑的小手，指甲縫塞滿黑泥。她說：「阿姨，請妳給我剪。」我一時沒有指甲剪，她也沒有，這個家好像什麼東西都找不到。

我立時抓著她的小手到水槽前，在廚房找到一把小鐵刷，對著指甲縫使勁刷；女孩喊著好痛，我還拚命刷，好像要刷洗被核子輻射線汙染的皮膚。

隔周造訪時，我帶了指甲剪，五個孩子一擁而上，伸出十隻手指都要剪，我得特別小心，深怕剪到他們的指甲肉。

從此，這七歲的女孩常常黏著我，她說想念親媽，母親節時要寄賀卡，我答應送給她兩張。沒想到另外三、四個孩子悄悄地跟我說，他們也要卡片。

看得出來，孩子們多麼渴望天倫之樂。渴望，即是無悔的等待。

想起黃自的藝術歌曲「天倫樂」第一段：「人皆有父翳我獨無，人皆有母翳我獨無，兒欲歸去已無舟」。我只想跳到這首歌的最後一段：「浩浩江水靄靄白雲，莊嚴宇宙亙古存，大同博愛共享天倫。」