《老物件情懷》犀牛角酒杯

犀牛角酒杯。

家裡有一個犀牛角酒杯，是父親留下的遺物，我珍藏至今。

記得大約我五、六歲時，這個牛角杯放在舊居角落抽屜，酒杯深褐泛黑，高度九公分，上圓半徑四點七公分，底座二點五公分。上面刻有山水亭台、草木扁舟，構圖幽遠，工筆細膩；畫旁附有隸書「赤壁」和草書「七星岩半山亭」，字體清秀飄逸。這是一件民國三十三年（西元一九四四年）的作品，也不知是何因緣轉徙我家，父親生前沒談及，兒時也不懂細究，只知這是家裡的東西。

文革時，此類藝術品均屬於封資修流毒，要抵制銷毀，父親也不敢堂而皇之地擺在家中顯眼處，只能閒置在抽屜。我兒時也不識好歹，不辨美醜，翻箱倒櫃玩瘋了，把酒杯扔在牆角一抽屜內，自己也不記得了；就這樣，酒杯與剪刀、螺絲、膠布等雜物混在一起，默然沉寂十多年。

有一天表哥到訪，他是一名飽學詩書的文人，尤其鍾情古書與藝術珍品，他無意中發現這個被遺棄的酒杯，雙眼發光，仔細端詳後，嘖嘖稱奇，愛不釋手，走前留下一句：「好好珍惜，細心保藏。」

我長大後成家立室，父親辭世，娘家幾次遷居，酒杯之事也就淡忘了。

近年，娘家要易主，才想起要回家清理一下舊物，驚詫發現酒杯仍在，塵封滿面，黯淡無光。我有點心酸，遂取回家，用清水細心擦洗，輕輕抹拭深陷在畫面字跡上的汙垢，盡量使其還原如初。我從未如此細心觀賞過這個酒杯，少時不知泥中寶，得之已是百年身。酒杯承載著的過往歲月、醇濃親情，都是餘生情感的寄託，一切當珍重。