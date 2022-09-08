我家老房子門前，是一個用薄薄水泥鋪就的大曬場，煮湯圓的鐵鍋，基本上由我家提供。糯米粉買回來，村人同心協力做湯圓或配料，村人言行純樸，毫無半點私心雜念。

一口大鐵鍋在曬場架起來，旁邊堆滿木柴，村子長者吉祥伯有煮湯圓手藝，此事由他全權負責。他燃起爐火，熊熊燃燒，他不停地朝著灶膛塞入木柴，並小聲哼唱：「元宵爭看採蓮船，寶馬香車拾墜鈿；風雨夜深人散盡，孤燈猶喚賣湯元。」圍攏在吉祥伯身邊的村中小夥伴，總對古詩詞充滿好奇。

過不久，吉祥伯朝熱水翻滾的大鐵鍋放入湯圓，接下來放入新鮮配料，鹹湯圓的清香味道，彷彿飄溢了整個村子。不用招呼，村人各自在家拿來湯碗舀起湯圓，邊吃邊說著吃湯圓的各種好處，沒多久，大鐵鍋的湯圓見底了。

吉祥伯洗好大鐵鍋準備回家，幾個村童熱熱鬧鬧聚集他身邊，有個小夥伴頑皮地張開雙手不讓吉祥伯離開，高聲叫喊：「吉祥伯您別走，說好了，您要教我們學古詩。」

吉祥伯瞧一瞧對向不遠的那個村子，村子中央，可見人們同樣在做湯圓，只看到裊裊炊煙飄起來。他樂開懷地說：「孩子們願意學習，我高興，那我不妨毛遂自薦當一回老師。」他拿起一張小板凳坐在曬場一角，張口要教我們念詩。

恰好，村中退休 的語文陳老師走來，吉祥伯見了趕緊站起來，讓出小板凳說：「陳老師來了，吉祥伯可不敢誤人子弟，還得由陳老師教你們念詩比較合適。」

陳老師抱抱拳頭說：「吉祥伯，你做湯圓有本事，講話通俗易懂孩子們愛聽。本人上課，有可能照本宣科，說到念詩呢，你的水準不一定比我差。」

他笑著說：「既然今日吃湯圓，那就由我吟唱宋代詩人周必大那首『元宵煮浮圓子』吧。」陳老師沒有推辭，顧自吟唱起來，「今夕知何夕，團圓事事同。湯官尋舊味，灶婢詫新功。星燦烏雲裡，珠浮濁水中。歲時編雜咏，附此說家風。」

在曬場迴盪的歡聲笑語中，融入一股股裊裊湯圓香氣飄向了鄉野。

幾年前，我又一次由海外還鄉，駕車沿著平直開闊的鄉村公路悠然慢行，遠遠近近田野上，正在收穫或已剛剛收穫了豐盛稻穀的村人，各人臉上流露喜悅。還見好幾個村子的人們，搬來影音器材擺放大曬場，老老少少或唱民謠或自彈自唱。有的村中孩子，分成幾群在田間打泥仗，惹人注目的，多群大人小孩圍在一起燒柴焗窯，升起的炊煙送來了焗番薯的清香。

幾隻小鳥從我上方飛過，一個個村子燃起了一道道炊煙，此時此刻，詩意與鳥叫聲是多麼悅耳好聽。一陣清風吹拂，一道炊煙衝向白雲最上端，使每個人牽扯故鄉的無窮無盡情愫，很容易就熱烈地沸騰起來。

幾個村童一前一後在我面前跑過去，聽他們歡快的大聲說：「快看快看，一道道炊煙好美啊！」

我有些驚奇，孩子們不一定懂得裊裊炊煙好美的本意，至少在他們充滿天真活潑的心上記下來。在將來的歲月，這些孩子們大有可能會離開村子，唯有炊煙，這一份蘊藏故鄉情濃的韻味，總是久遠又銘刻在心，經久不散。

➤➤➤遙看鄉炊（上）