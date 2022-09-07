《老照片說故事》盂蘭盆節

當年參加盂蘭盆節的孩子們。

盂蘭盆節（Obon）據說是唐朝時，從中原傳到東瀛（日本 ），再添加了地方色彩，而成為現今全球日本人的一個節慶，有點像似中國人的中元節。

孩子還小時，我和妹妹們會帶著他們到屋崙 市的日本佛教堂參加盆舞聚會，通常在夏季有數周排練。到了八月的第一個周六，下午開始，就有太鼓、插花、茶道及古箏的示範及演出，更有從南灣聖荷西上來的千鳥樂團，一起共襄盛舉；廣場及佛教堂內總有川流不息的東西方舞者及觀眾，場面十分熱鬧。

由於大妹夫是在美國出生的第三代日裔 人士，我們受到他的親朋邀約，加入一年一度的盛會。當天五彩燈籠高懸，每一個燈籠下繫有一先人的名條，寓意已往生的家人先輩會在那晚魂兮歸來，參與共舞。開始的序舞是從東、西兩方進場，圍繞成內外圈，中間舞台上則有老師及資深的舞者引領起舞；我個人最喜歡的是家喻戶曉的炭坑舞和手執摺扇的採茶舞。

有一年，我在YouTube上看到一名觀眾上傳我們的第一支舞，看到一個個穿著和服的舞者，像花蝴蝶般隨著千鳥樂團悠揚樂聲魚貫進場，像回到鼎盛的唐朝，見到一個個唐人，煞是有趣。

隨著時光流逝，照片中的孩子們現多半已為人父母，由於他們散居各地，加上疫情阻隔，我們已經許久沒去屋崙。如今又屆此秋季盛會，過往的歡樂時光，總在記憶中溫馨浮現。