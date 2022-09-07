許多時候，心中念想著故鄉田野上一道道裊裊升起的炊煙。在新冠肺炎疫情 還沒發生前，一年一度總會抽時間回鄉，駕車在鄉村公路上，歡喜地將小車停在路邊，下車眺望廣闊無邊的鄉野。

在唐人街華僑華人公所，與年長者說起天南地北，話題始終離不開關於家鄉的印象。他們叨叨念念，說在海外旅居，無論時間多長多久，只要返到鄉村走一走或看一看，都會留下許多回望與眷戀；其中最難忘的記憶，正是看一道道炊煙，會使人思緒萬千。

過一會兒，我走上小河那座石板橋，傾聽潺潺河水，不想再移半步。一名用雙肩托著一堆乾木柴的長者走過來，我疑惑地問說：「老先生，現在家裡做菜煮飯都已用上了電和煤氣，您怎麼還往家裡帶回乾木柴？」

老先生的眼神打量不遠的村子，望見幾間屋子的廚房位置，有一道道炊煙裊裊升起了，他笑瞇瞇地說：「有電有煤氣，我依舊喜歡用有灶膛的簡單爐灶，燃起一把乾木柴做飯炒菜，老實說，用乾木柴炒菜或煮出的一鍋大米飯，好吃多了，是不是？」

他一說，我無語，老先生所言的，僅僅在於改不了的舊習慣嗎？想一想，又不是。或許，在長者的心裡，與我期待中與留戀過的，總會是鄉村子燃起的一道道炊煙。

幾個村童在村中那棵大榕樹下玩遊戲，應該是祖輩教的古詩詞以及鄉村民謠吧！由他們吟唱，只是隔著一段距離，聽不清到底唱什麼？在我觀望下，猶似一幅充溢詩情畫意的鄉村場景，漸漸地，縈繞我兩耳邊確實清亮的，就有陶淵明撰寫的「歸園田居」。

東晉大詩人陶淵明描寫的場景好美，有一首流傳千古使人們熱切嚮往的「桃花源記」，還有一首描述田園風光和鄉村淳樸的「歸園田居」。「曖曖遠人村，依依墟裡煙」，看過資料解釋，「曖曖」是指模糊不清的樣子，村落相隔很遠，就似畫家筆下畫遠景時，隨意淡淡勾上的幾筆水墨；「依依」則是形容鄉村炊煙輕柔而緩慢地向上飄升，給人平靜安詳的感覺。

我的老家，在中國粵港澳大灣區 一座小城市，距城區二十里外，就是我兒時居住多年的鄉村。

當年大興水利，還在當學生的我們，上課時間不多，安排勞動時間較多，低年級學生一般幹活一天或半天，高年級哥哥姊姊幹活兩、三天。這樣的勞動，又是我們作為學生在春日或秋日心生渴望的，會是一次順帶而來很有意思的野餐活動。

上小學二年級時，我們就有機會參與修水庫堤壩的勞動，勞動休息時，按學校安排，由高低年級學生互相搭配組成小組進行「野餐」，那段時間，水庫工地炊煙裊裊。記得我們小組余姐姐煲粥有經驗，草魚瘦肉粥香味四溢，吸引了附近同學投來羨慕的目光；校長與班主任走來，他們舀了小碗魚肉粥品嘗，都伸出大拇指，誇讚我們小組的粥果然有好味道。

在當時，我們鄉村水庫大多依靠人力修築完成的，常言道「一方水土育一方人」，小水庫下游遠近鄉村，完全依仗小水庫蓄水灌溉，稻米豐盛、莊稼茁壯。也是在七○年代中葉，本地出現一場大旱，村人連飲用水也困難，幸好依靠小水庫，使人們度過旱災，可見水庫的巨大作用，這正是「前人種樹、後人乘涼」吧。

時光似水，流淌了一年又一年，至今時不時仍在眼前出現的，還有鄉村的另一道炊煙，那是在村子曬場上煮湯圓。春節過沒多久，元宵節 就登場了，元宵吃湯圓是中國的傳統習俗風俗，我們廣東嶺南地域，包括小城市的人們，是以吃鹹湯圓為主。

小時候，記得家中大人邊做湯圓邊輕哼幾句古詩，其中之一「年年元宵家家煮，一歲潛添曉得無。」另一句是：「香澤糯米做湯圓，沸水飄銀富貴鹹。入口綿甜滑潤爽，闔家歡樂醉天年。」畢竟年幼，聽起來懵懵懂懂，等識字後才了解到，古詩句中的「圓」意味著「團圓」、「圓滿」，節慶時吃湯圓，象徵家庭和諧、吉祥等。

時間依然追溯回到七○年代中葉，有一年元宵節已過了多天，或許村人認為元宵吃湯圓吃得不過癮，湊熱鬧相約又想吃湯圓。村人各家狀況彼此了解，都不想占誰小便宜，有人自願出一隻雞，有人主動出一條魚，有人出蘿蔔蔬菜，做湯圓的糯米粉呢？想買就少不了糧票。

鄰居長福伯的兒子，在小圩某集體單位工作，積攢下些許糧票，連續好幾年，都由長福伯拿糧票買糯米粉的時候居多。他性情憨厚，樸實善良，沒有一絲介意，每次說要煮湯圓，他大多給我糧票，囑咐我趕往三里路遠的小圩食品站，去買回糯米粉做湯圓。

那天，長福伯一聽村人說要煮湯圓，他二話不說，轉身回家拿出兩張面值各兩市斤的糧票給我，他叮嚀我說：「孩子好腳力，快去食品站，買四市斤糯米粉回來。」

我接過兩張糧票，興沖沖沿著坑坑窪窪的鄉間村路走，急著趕往小圩，一路上提心吊膽，害怕弄丟了糧票。經過小河石橋，好似覺得攥緊在左手心的兩張糧票給汗水濕透了，搞得內心驚懼，擔憂浸濕的糧票，食品店伯伯有可能不收。這麼想想，攤開手心要看個清楚，沒想到，一陣風吹過來，剎那間將我手上的那張糧票吹走了。

眼睜睜目睹糧票落在水面，很快消失不見了，我悶悶不樂地轉身走回村子。長福伯見我垂頭喪氣，他伸手拍拍我的肩頭，慈祥地安慰我：「沒事，幾斤糧票罷了，丟了就算了，長福伯不怪你，你不要放在心裡睡不著覺啊。」

他重新拿出一張十市斤面額糧票遞給我，笑哈哈說：「看看，長福伯還有一張大糧票，你給我買五市斤糯米粉回來。對了，別忘了找回五市斤回來。」

長福伯對我信任有加，我哪敢再粗心大意，堅攥糧票不鬆手。這次，糯米粉順利買回了，只不過好幾天半夜醒來，我惦念不忘的，還是被河水吞沒的那兩張糧票。

➤➤➤遙看鄉炊（下）