一九四九年，父親從老家中國湖南逃離戰火遷居台灣，隨即國共對峙造成交流中斷近四十年，縱然身在台灣的父親常思念家鄉，也只能徒呼負負。

記得一九七五年下半年，在蔣介石逝世後不久，就讀小學的我有天放學回家，父親喜孜孜地拉著我，翻閱剛購買的「錦繡中華彩色珍本」一書。這是堪稱海峽兩岸分治後，第一本以少許彩色和多數黑白照片介紹神州大陸風光的圖冊，這本單冊巨作，一直蟬聯我們家書架上最有分量、最厚重的專書。

原先我就常常聽父親說起青少年時期的生活，可惜並沒有圖像佐證，這會兒有了「錦繡中華」，父親和我可以一同按圖索驥，實質領略父親少時部分的人生軌跡。

我注意到父親常常會翻開介紹湖南省，並凝視以洞庭湖畔岳陽樓為背景的首頁發呆。哪怕關於湖南省的內容僅止於有限的十二頁，而攸關長沙市的黑白老照片只侷限一個頁面中，而且均為從老家隔河遙望位於湘江西岸的長沙岳麓山景區，卻一點也不減父親的興致。

再者，南岳衡山的相片介紹，就占了湖南省部分的四頁，想必昔時因為交通不便，地處偏遠湘西地區的張家界景區、鳳凰古城、土家族聚落芙蓉鎮、苗族矮寨風情等近年來的熱門景點，都完全不見於書中。

此外，父親於一九四八年就讀國民革命軍遺族學校高中部，在六朝古都南京待了一年時光，當時他在假日時，常常到學校後方的明孝陵暢遊。所以「錦繡中華」書中明孝陵的神道、兩旁文武官員和動物形貌的石像，在父親的說明下，串接出他在加入一九四九年「大遷徙」洪流前的最後平穩學習時光，著實令人感慨不已。

隨著八○年代初改革開放，在台灣有更多介紹中國大陸風情的書籍問世，我們家的書架上又多出了「大哉中華」等大部頭介紹大陸景色的書籍。即便新的叢書中，彩色照片和文字資料更為清晰詳盡，卻永遠取代不了父親領著童稚的我，在「錦繡中華彩色珍本」的尺寸之間，一同悠遊五岳三江的寶貴親子 互動。