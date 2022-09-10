西北肉夾饃與蘇式月餅

我們家過中秋節是吃西北肉夾饃與蘇式月餅，把這兩種不同風味的食品端上桌，變成傳統家俗。

大西北肉夾饃走進我們家是有原因的。我的母親在一九六八年初中畢業，當時處處可見「廣闊天地大有作為」、「到祖國最需要的地方去」，母親的班主任老師說：「今年一片紅，全體畢業生都只有去農村這條人生路 。」外公、外婆考慮後，決定讓母親去新疆 建設兵團，他們估算著有解放軍領導，準錯不了。就這樣，母親成了不知天高地厚的「女知青」。

稱他們為「知識青年」真是冤枉，每個人肚裡有多少墨水？自己心裡最清楚。母親穿過敲鑼打鼓的人山人海歡送隊伍，搭上了前往烏魯木齊的火車，數不清的父母在火車站揮淚與孩子們告別。

人生的道路只能自己走，對母親來說就此展開全新生活，農閒時農場開辦了文化補習班，母親認為這是一個好機會，她報名參加並且努力學習；據母親回憶，學習成果達到了相當於高中文化水平。

在忙碌生活中，一晃眼就過了好幾年，農場職工結婚生子的人越來越多，農場開始建立各類職工子弟學校。當時子弟中學在招聘老師，母親去應聘，最後一關是請母親用粉筆在黑板上寫幾行字，沒想到母親小時候外公教她寫毛筆字的功力，居然派上了用場。

憑著「提筆懸肘揮毫」的功夫，母親寫的板書流利、整齊，還有幾分「柳公權」書法的筆意。校長一看就滿意，當即表示錄用母親，母親非常珍惜這個得來不易的教職，從此結束了「臉朝黃土背朝天」的日子。

幾個當地居民也在學校工作，他們的午餐常是自家做的肉夾饃。母親生在蘇州、長在蘇州，從來沒有見過肉夾饃，更不要說吃過了，母親好奇的眼光引起了他們的注意。

有一名校工大媽會與母親聊家常，熟識了以後，有一天，這個大媽就多帶了一個肉夾饃讓母親嘗鮮。一個圓圓白饃，中間剖開，裡面夾著鮮嫩紅燒羊肉粒，白饃又鬆又軟，一口咬下去又香又鮮。這是母親第一次吃到大西北道地的肉夾饃，雖然肉夾饃在當地普普通通，但是給母親留下了美好的記憶；在當時有限的生活條件下，校工大媽看著母親吃得津津有味，開心地笑了。

母親回憶說，暑假時曾經受大媽的邀請去她家做客，她丈夫是有著少數民族血統的漢人，講不清自己到底是什麼少數民族的後裔；這對他來說無關緊要，重要的是祖輩的飲食文化一代又一代地傳承下來。

一走進他們家，母親至今仍記得廚房好大，裡面有一個磚砌新疆式的烤爐，同時還有一個漢族家庭共有的磚砌鍋灶，兩個不同飲食文化就這樣融合在一起。

煮上一鍋湯，湯裡有土豆、洋蔥、高麗菜、胡蘿蔔、番茄，家裡有羊肉或牛肉就加一些，類似俄羅斯的羅宋湯；一邊咬著大烤餅或肉夾饃，一邊喝著湯，時不時吃上一頓漢餐，紅燜羊肉、羊雜湯、大米飯，這就是他們家的日常飲食。

母親回憶時還吞嚥著口水，這時，母親才想起肉夾饃對他們家來說，已經算是滿不錯的美食了。母親說，最難忘的是，這個大媽還教會了她做肉夾饃的訣竅。母親孤身一人遠離家鄉，平日忙忙碌碌也不覺得太想家，但每逢佳節倍思親，特別是中秋節，大漠風光一馬平川，月亮又大又圓，容易勾起遊子思鄉的情緒。

當地人過中秋節是沒有月餅可吃的，那裡沒有月餅，也買不到月餅；母親說，肉夾饃圓圓的，那時候肉夾饃就是母親眼中最好的月餅替代品。她在宿舍慢慢地咀嚼肉夾饃，眼裡噙著淚水思親，別有一番滋味在心頭。

十九年的兵團「崢嶸歲月」之所以結束，是因為外公退休 ，按當時的政策可以由子女「頂替」父母的工作崗位。於是母親告別了子弟中學的校友，帶回了做肉夾饃的絕活回到蘇州老家，她的生活又重新回到江南水鄉的蘇州生活模式。

尋常的蘇州人家在中秋節也有自製月餅的習俗，只不過有些人家嫌做月餅太費功夫，買點蘇式的豆沙小月餅、玫瑰月餅還是負擔得起的。我聽外公說，他小時候就曾經幫著家裡敲核桃 、敲松子，把裡面的肉弄出來，他覺得很開心，敲的時候就能夠吃一點核桃肉、松子肉。到了外公這一代，過中秋節通常一般人家已經不再自製月餅了。

自從母親頂替外公返回蘇州工作後，我們家過中秋節就變了新花樣，因為添加了母親做的大西北肉夾饃。母親早在中秋節的前幾天，就去菜市場留心挑選羊肉了，她說，蘇州的羊肉特別腥，與烏魯木齊的羊肉不一樣，她在烹煮時加了不少薑、蔥、紹興酒等去掉羊膻味。我完全是外行，只知道吃，就這樣，我們家過中秋節就成了獨特的西北肉夾饃與蘇式月餅的合唱。

與我們家住得近的親友聽說有好東西吃，在中秋節那天就會來嘗鮮，告別時還要帶幾個回家。這樣的走親訪友並非空穴來風，而是蘇州人在中秋節獨特的「走月亮」民俗。姐妹三三兩兩走在湖邊、河邊，跨過小橋，穿過長橋，此時皓月當空，覺得月亮是在跟著姐妹們一起走，彷彿進入了神奇的時空，這樣的民俗不知是何時在蘇州形成？「走月亮」一代又一代發揚，並且傳承下來。

「中秋木樨插鬢香，姐妹結伴走月亮。夜涼未嫌羅衫薄，路遠只恨繡裙長。」據傳，蘇州婦女「走月亮」至少要過三座橋，稱為「走三橋」，希望今後人生的道路能夠平坦順利。還有一種說法是那天走的橋越多越好，但是不可以重複。

清人周宗泰寫的「姑蘇竹枝詞」就是很好的例證，「中秋共把鬥香燒，姐妹鄰家舉手邀。聯袂同遊明月巷，踏歌還度彩雲橋。」我們家過中秋就是和別人不同，蘇州的左鄰右舍都很羨慕；移居美國後，家裡也想這樣過節，但不可得，只能在心頭留下遺憾。