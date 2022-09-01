《老照片說故事》法國鬥牛犬

法國鬥牛犬甘瑟與作者外孫女的合照。

我成長於台灣山明水秀的鄉村，那時候家家戶戶都養貓狗，只是因為狗會看門、貓會捉老鼠。沒人把牠們當寵物看待，經常滿身咬人的跳蚤，所以我對貓狗印象不佳。

雪上加霜的是，有一次我下班騎著腳踏車，沿著老路行經一處蔭蔽中的農舍，耳邊響起熟悉的狗吠聲。雖然雞鳴狗叫在農村是司空見慣，不同的是聲音越來越近。下意識轉頭一看，一隻黑色土狗莫名奇妙尾隨著我衝來，我加速踩著踏板想遠離牠。

但說時遲那時快，我感覺右腳一陣刺痛，黑狗竟然咬我一口後就逃跑了。我立即停下來檢查傷口，血在從齒痕破傷中一絲絲滲出來；被狗咬傷最怕得了狂犬病，一定要追究出那隻會咬人的狗，到底有沒有問題？於是我忍著腳痛，跛著腳去農舍問究竟。

一到農舍，我立即認出那隻咬我的狗，牠朝我狂吠時，被走出門外的一個男子喝斥幾聲就停了。我說明來意並掀起褲管下的腳傷，他似乎不意外，慢條斯理地說：「這隻母狗不是瘋狗，只是最近生了一窩小狗後才會咬人。」我對主人的說法非常不滿，因為他連一句道歉及關心都沒說就走進屋裡。我為了盡速去給醫生包紮傷口及打破傷風針，就不再和他理論。

腳上留下的傷疤和內心創傷，從此烙下我怕狗的印記；甚至每次去有養狗的親友家做客時，看到狗在腳下晃來晃去，我不自在的言行表現，多少造成主人的困擾。甚至女兒們小時候多次央求我給她們養狗，我都用這個理由回絕了。

二女兒從小喜歡小動物，因為我過去的經驗，使她打消養狗念頭，但她結婚後不久，竟然養狗了。北加州 草谷有個法國鬥牛犬飼養員家族，這個家族有一個有趣的代號「Almost Famous Frenchies」，翻譯成中文叫做「幾乎出名的法國人」。 二女兒花了三千多美元，從那裡把出生六周大的純種法國鬥牛犬幼崽接回家。

從她寄來對狗又親又抱的許多照片中，看得出來她是把牠當成兒子寵愛，並且還給牠買了醫療保險 。我認為反正狗兒不在我家，我也無所謂，只是從照片看著甘瑟（Gunther）從幼犬到點蠟燭過一歲生日的許多成長照片。

今年疫情 舒緩後，女兒們要回家幫我慶生，二女兒知道我們家不養狗的禁忌，加上家裡有全新的裝修，她膽怯地問我：「是否能帶狗兒子回來？」我猶豫地問：「牠的腳趾甲會不會把木地板刮花？會不會在皮沙發上亂跳亂咬？身上會不會有跳蚤？……」 二女兒篤定地說：「牠是訓練有素、有自制力的狗，不會添麻煩的。」

終於那天，我們家打破了四十多年不讓狗兒進屋的禁忌。第一次見到甘瑟，牠的大頭頂著似方似圓的褶皺臉，兩個距離超遠並且微凸的大眼睛之間，是一團逗趣的短腔朝天鼻；明明還是一隻犬仔，卻掛張皺皮球般的老臉，那醜萌樣兒，十分搞笑。牠和人玩遊戲時，懵懂的表情與略顯蠢笨的動作，看上去真像是個傻萌兒，難怪法國鬥牛犬的智商，在狗界中排名位居第五十八名。

雖然牠溫和友善地接近我，由於過去可怕的經驗不免讓我神經緊繃。但是一看到牠像是小老頭一般的相貌，卻有強壯的腿短和結實的體格，走起路來四平八穩，像張移動的小板凳，可愛的身影吸引我向牠投注關愛的眼神。

來到新環境的牠，活潑而好奇，在我們談笑中，稍微不留意，牠就跑到樓上臥房裡。女兒怕我不悅，立即把牠拴住，以防牠亂跑，牠微露出沮喪的面孔一直站著生悶氣；任憑大家怎麼叫牠逗牠，牠除了偷偷瞥人一眼外，都不理人，充分表露了這種鬥牛犬是有個性的。

轉眼間甘瑟已經兩歲了。我們也在今年迎來了第一個外孫女，甘瑟自然當了哥哥。甘瑟雖然智商不高但是似乎懂得為兄之道；牠不吵也不鬧，常常安靜地趴在妹妹睡覺的小床旁邊，默默地守護著。牠累了便在小床旁邊呼呼大睡，一聽見妹妹吱聲醒來後，會馬上觀察妹妹的動靜。

甘瑟也會把喜歡的玩具，叼到嬰兒圍欄旁，看妹妹會不會和牠一起玩，像一個暖心又盡心看顧妹妹的好哥哥。據悉，法國鬥牛犬性格穩重、鎮靜、溫和又富有感情，在一般情況下，是不會主動攻擊人的，對小孩尤其溫柔和善，是陪伴孩子成長的好夥伴。

近日新婚不久的小女兒去二女兒家幫忙做月子，並且學習餵妺妹吃瓶裝母乳時，一直不吃醋的甘瑟哥哥才會投入媽媽懷抱，撒嬌的畫面有趣又溫馨。

甘瑟長相很剛猛，酷似平劇臉譜中的花臉，但是性情溫和，牠漸漸地改寫了我對狗的印象。有一天，我在觀看養犬俱樂部的狗走秀頒獎視頻，女兒們注意到我真的變了。