立秋傍晚，雲霞夕照，離我家不遠處傳來悠揚的笛聲，旋律緩慢、抑揚頓挫的笛聲打動我的心弦，引起情感共鳴。我吹笛子也有五十年，知笛音裡有春花秋月的感懷，遠聞笛聲，腦海浮現出「紅樓夢」賈母帶眾人中秋賞月品笛的情景。

「紅樓夢」第七十六回「凸碧堂品笛感淒清，凹晶館聯詩悲寂寞」，三次出現了中秋夜品笛。

第一次是「賈母因見月至中天，比先前越發精采可愛，因說：『如此好月，不可不聞笛。』因命又將十番上女孩子傳來。賈母道：『音樂多了，反失雅致，只用吹笛的遠遠的吹起來，就夠了。』」賈母懂得遠聞笛聲之妙。賈母帶眾人賞桂花，聽到桂花樹下嗚咽悠揚，吹出笛聲來。明月清風，天空地靜，默然相賞，大家稱讚不已。賈母笑道：「果然好聽嗎？」眾人笑道：「實在好聽。我們也想不到這樣，須得老太太帶領著，我們也得開些心胸。」賈母道：「這還不大好，須得揀那曲譜越慢的吹來越好。」說著，便將瓜仁油松瓤月餅和一大杯酒，命送給譜笛之人，慢慢的吃了再細細的吹一套來。

第二次是「桂花陰裡，嗚嗚咽咽，裊裊悠悠，又發出一縷笛音來，比先越發淒涼，且笛聲悲怨。賈母聽此聲音，不免有觸於心，禁不住掉下淚來，眾人此時都不禁有淒涼寂寞之感」。

第三次是「林黛玉在凹晶館聽到笛韻悠揚起來，對身旁的史湘雲笑道：『今日老太太、太太高興了，這笛子吹的有趣，倒是助咱們的興趣了。咱兩個都愛五言，就還是五言排律罷。』」在月光之下，湖畔之上，遠聞笛聲的湘雲和黛玉聯手吟出「寒塘渡鶴影，冷月葬花魂」的詩句。

上述描寫中秋賞月品笛，是以賈母為中心。賈母是賈府高層代表人物，生長於名門豪族的她，長期接觸家宴戲班，熟知管弦舞榭歌台環境，積累了豐富的笛簫欣賞經驗和樂器品鑑能力。在她的指點和安排之下，全家老少三代中秋夜飲酒賞月，品笛於凸碧堂，顯現出年長的賈母有閱歷且懂生活的高雅風範。笛聲反覆出現是先喜後悲，賈母落淚，是憶昔感今，對繁華末世的傷感。

懂音樂的黛玉在凹晶館聞笛聲，產生聯詩靈感；曹雪芹在此章回的只聞遠處有笛聲，不見吹笛人蹤影的隱喻描寫，耐人尋味。「凸碧堂品笛」也許是作者親身經歷過或曾經感受到的，他用清雅文字記述寧靜月夜笛聲悲喜交錯的出現，給人留下賈府三代人中秋夜團圓的難忘印象。

記得小時候中秋賞月時，母親會給我們兄弟姊妹每人一個伍仁月餅和一顆大鴨梨。平日家裡很少吃水果，偶爾吃，也是切開分瓣吃，因人口多，吃水果是奢侈開銷。唯有中秋節，每個孩子可以吃一整顆梨，我問母親為什麼？母親說：「中秋節是團圓的日子，梨要整個吃，不能分離。」我聽懂母親的話，明白團圓的重要，覺得收音機裡傳出的「花好月圓」，歌詞寫著「浮雲散，明月照人來，團圓美景今朝醉」，唱的就是團圓好。

少年時代，我喜歡吹笛子，是受到鄰家大哥的影響，他是退伍文藝兵，會吹笛子。每當晚飯過後，他都會吹幾首流行曲目，笛聲穿透窗扇，音符飛入我家，笛聲悅耳，誘我買來竹笛跟他學。後來我可以吹「茉莉花」、「姑蘇行」、「沂蒙山小調」、「牧羊曲」等，每到中秋節，我會吹應景曲子，如「十五的月亮」、「彩雲追月」、「月光下的鳳尾竹」。

年輕時，我喜歡節奏歡快的笛曲，隨著年齡增長和在海外生活經歷，開始選擇傷感緩慢的曲譜。我覺得憂傷的曲子不僅能反映人生坎坷和在紐約創業的艱辛，而且緩慢悲戚曲調中內涵淒美；淒美裡存有力量，力量中蘊藏期望，期望吹出舒暢，釋放心中惆悵情緒。譬如「梁祝化蝶」，每當吹這首曲子前奏時，我腦海裡就會出現兩隻蝴蝶由遠至近、翩翩飛來的雙雙徘徊情景，其實這是幻覺，但它是笛音的魅力和感染力，自己的情感也融入曲調中。

中秋將至，想起賈母中秋賞月品笛，那風光無限、榮華富貴早已蕩然無存，公子金釵也已生死離散，讓人感到世間風雨滄桑。「看紅樓落淚，替古人擔憂」，雖說有些杞人憂天，但賈母中秋品笛描寫的很美，美就美在仰望明月，遠聞笛聲，給人多少聯想和意境。笛子短小，但竹管發出的音聲回想耳畔，震撼心靈。今年中秋之夜，我會吹一曲「春江花月夜」，用笛聲與秋月對話，抒發游子思鄉感懷。