前些日子得知斯人已駕鶴歸去，心中不甚悲痛。

還記得十三年前，台北建國中學五十二年C班老同學周本初來到舊金山，灣區 的一些老同學包括蔣尚一、楊長江、董駿岥和我，帶著家眷一起歡宴他們夫婦。

多年沒見，大家談起當年同窗時發生的糗事，感情依舊。記得有一次，本初在碧潭划船落水被同學徐行救起來的往事，竟然人人記憶猶新。徐行也是同學，是個運動好手，身材魁梧、八塊肌線條分明，游泳 技術更是超群；事件發生那天，他還表演了一段高空跳水，健美的身型，縱身波底激起的水花，美極了，也令人難忘。

本初好學，五十四歲時「以光輔助作為高溫超導膜材料的研究」，獲得美國奧克拉荷馬大學電機工程博士，旋即應聘到休斯頓大學去建立實驗室繼續研發。退休 後，他以七十五歲高齡被中國長春吉林大學聘為外籍教授，是該校唯一超齡老教授。

還記得讀建中時，本初的父親是周士冕中將，黃埔一期畢業，任駐西北的第七補給區司令。周將軍在中國淪陷後生死不明，本初和家人與其他四、五家軍眷，擠居在松江路的一棟小平房，每月靠政府的眷糧和津貼過日子。周伯母洗衣賺錢供養本初讀書，他中午吃的便當經常只是一些小魚乾、蘿蔔等，刻苦度日，但積極進取。除了健談外，本初的人緣也好，像他這麼苦讀有所成的同學，能夠去中國教書，也是希望能將自己的所學流傳下來。

吉林大學名列中國大學排行榜前十名，也是學生人數最多的大學。冬天大雪紛飛，七十五歲的周教授走在雪地去上課，每天來回四趟，每趟二十分鐘，樂此不疲。

當地領導對周教授也十分禮遇，有一次請他吃飯，席間閒談，問到他對於兩岸統一的看法？這是「大哉問」，周教授覺得很難回答，可是又不能放棄這一個有積極建議的機會，於是他說：「台灣人來到大陸，見大家都不排隊，擠成一團，嚇都嚇死了。」說得在場的人都笑了起來。

沒過幾天，大批媒體來採訪他，大肆報導了排隊的好處和不排隊的壞處；又過了幾天，他發現吉林大學附近的公車站已經有人開始排隊了，這令他感到無比欣慰。