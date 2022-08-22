受到疫情影響，在深圳開公司的戚明已經兩年半沒有返回西雅圖，在美國的公司由他太太負責管理。

幾天前，戚明與我手機視頻，他與我同鄉，老家在中國粵港澳大灣區的一座小城市。三年前我與他在唐人街華僑華人公所舉辦的公益慈善活動結識，擬定計畫採寫他的親歷故事，但因為他在中國深圳、美國都辦有企業，十天半月需要經常搭機來來回回兩地飛，每次都爽約了。這一來，關於他的創業經歷我無從知曉。

戚明說：「聽人常言讀書人都愛書房，走進書房隨時翻閱各種書籍，確實十分寫意。」他指指書房，開懷地說：「我在深圳的公司布置了新書房，請你看一看。」

在他手機鏡頭下展示的新公司書房，有四、五十平方米，與小型圖書館無異，四壁書櫥上陳列各種大部頭：文藝著作、經營管理、書法 鑒賞、收藏大觀、綜合刊物，中英文書籍皆有。正面牆壁亮眼處上端，掛有一幅書法條幅，書寫著四個龍飛鳳舞、蒼勁有力的大字「授人以漁」。

「授人以漁」此語，原話全句：「授人以魚不如授人以漁。」此語出於「淮南子‧說林訓」，原文說：「臨河而羨魚，不如歸家織網。」自小在讀過幾年私塾的父親鼓勵下，我有機會學習古典文學或背誦唐詩宋詞，特別偏愛一些很有啟發、較有啟迪的詞語，例如「授人以漁」，引申為傳授給人知識，不如傳授給人學習知識的方法。道理其實很簡單，魚是目的，釣魚 是手段，一條魚能解一時之饑，卻不能解長久之饑，如果想永遠有魚吃，那就要學會釣魚的方法。

戚明指著書法條幅說：「我年輕時在深圳創業，至今經歷已有四十餘載，正是與『授人以漁』密不可分，那就讓我說說闖深圳的經歷吧！」

上世紀五○年代末，戚明幼年時跟著父母親由小城市到深圳住過幾年，深圳有他的外公外婆。後來，他又隨同父母親移民海外與爺爺奶奶團聚。

戚明說，兒時聽大人說過，久遠的深圳曾是一個小漁村，應該是靠近香港，來者逐漸多了，深圳一年比一年熱鬧起來。有一次，他坐著外公划動的小舟順著小河搖曳，興高采烈之際，竟然放開攥住船邊的雙手；一陣急劇水波湧來，他撲通掉入水裡，外公高聲鼓勁說：「好孩子，吃得苦中苦，方為人上人。」看外孫喝了幾口水快要沉下去時，外公才伸手將他拉上船。

時間一晃，已到了八○年代初，在西雅圖當地大學畢業的戚明，聽到了中國開發建設深圳的消息。他既沒往細處考慮，也不聽取家人意見，與幾個有拚勁的同齡年輕華僑，懷抱一份「初生之犢不畏虎」的勇氣回到深圳創業。

很可惜，戚明有些莽撞了，他在深圳跟風一般亂投資，免不了吃大虧。他打過退堂鼓，轉念一想，怎麼能兩手空空重返美國？遲疑再三，硬著頭皮留在深圳。

戚明對住過幾年的深圳印象深刻，算得上記憶中的第二故鄉。令他覺得非常遺憾的是，外公、外婆已辭世多年，住過的村子看似熟悉卻又陌生，僅留下一縷若有似無的痕跡。畢竟他離開深圳時年紀還小，根本不認識本地親友，想找人幫忙也無從下手。

此外，深圳在發展起步階段，找合適工作不容易，好幾次面試碰壁；想租房子，先後聯繫多處房東，單間房子動輒幾百元，當年幾百元並不是小數目，說出來嚇人一跳。

有一天，戚明在一份中文報紙廣告欄看到招工啟事，於是他去到了五金店當搬運工。五金店老闆姓周，深圳寶安人，七十歲出頭，為人老實忠厚。戚明上班了，勤勞肯幹卻居無定所，周老闆都看在眼裡，他和戚明說：「別再辛苦找房子了，你看看我五金店的樓梯間，是不是可以先暫住一些日子？」

戚明驚喜交加，五金店的樓梯間狹窄，僅能容納一張簡易木床，但對他來說已心滿意足。過了兩個月，負責搬運兼售貨員的戚明，待客熱情、禮貌周到，回頭客特多。有一天傍晚，戚明按客戶預約，搬好貨物上車送去，回途中，貨車故障需要修理，戚明與等待取車的司機打個招呼，打算搭過往巴士返回五金店。

此路段沒有巴士停留，坐出租車 價錢不便宜，想到汽車維修廠距五金店不過兩英里，他索性步行回去。走了一段馬路，經過一家新開張的酒店，酒店樓高九層，門匾鑲嵌中英文大字。戚明上下來回觀望酒店幾遍。

住酒店本是平常事，只不過戚明回到深圳後從沒住過酒店，想要在深圳酒店住一晚，很有可能要付出一周的工資，他小聲地說：「等以後賺了錢，就來酒店住幾晚，做幾個好夢。」一對外國人夫婦恰好經過，或許聽到戚明的自言自語，他們帶笑看了他一眼，戚明臉上火熱，自嘲地說：「幸虧洋人夫婦聽不懂我講的方言土話。」

他停頓片刻，正要走開，只見一個打扮入時的小女孩興沖沖奔出酒店大廳，由於跑得太急腳一滑，便朝著酒店門口出租車的下客處摔倒。當時一輛出租車駛近，眼看小女孩快被撞傷，戚明動作敏捷，抱起小女孩閃在一旁。跟在後面的女孩父母目睹驚險一幕，戚明將小女孩拉向安全地帶，轉身離開。

小女孩的父親董先生，由紐約回到深圳開公司，他追趕上前，連說感激之語，還將一疊現金塞進戚明手裡。戚明婉拒了，他說：「我外公外婆送行我們時，站在村口榕樹下不離開。外公年輕時讀過幾年私塾，他叮囑我，說這個世界好大，在任何地方，千萬別忘了講良知、講道義、講誠信，多年過去了，太多事情模糊不清了，外公說的幾句話牢記在心上。我只是做了外公講過的應當要做的好事，如果收了你的錢，這不就是遺忘了外公的忠告與良訓？」

董先生對戚明說：「你的外公一言一行，值得讓人敬重。」他鄭重其事，又說：「如果你樂意，我的公司需要人才，歡迎你來工作。」

➤➤➤闖深圳（下）