一隻松鼠發出「滋滋」聲響，正從媽媽頭上竄過，彷彿在嘲弄我：「小子，有本事追上我啊。」還把又醜又黑的屁股對著我撅幾下，又搖晃毛茸茸的尾巴來戲弄我。趁其不備，我抓住樹杈，縱身一躍，就在手指幾乎碰到松鼠尾巴的瞬間，牠還是逃走了。

「媽媽，樹洞裡有小老鼠。」妹妹一隻眼睛盯著櫟樹樹洞，大驚小怪地嚷嚷：「還沒長毛。」「這是幾隻小松鼠，剛才那隻大松鼠是牠們的媽媽。」媽媽拉住妹妹的手說：「松鼠媽媽是故意冒著危險引開我們的。」我湊到樹洞前，還沒看清楚，也被媽媽拽開，她不希望我們驚擾到松鼠寶寶。

松鼠媽媽在前面的櫟樹上躥下跳，我腦海裡浮現出鄰家梨樹果實纍纍的畫面，要是逮一隻松鼠回家，就能讓牠去偷梨。趁媽媽不注意，我後退幾步，迅速把手伸進樹洞，摸出一隻肉嘟嘟的小松鼠塞進口袋。

「誰讓你把牠偷來的？失去寶寶，你知道松鼠媽媽有多著急和傷心？」媽媽嚴厲地斥責我。她把小松鼠捧在手心，說要馬上送回山上。這時電話鈴聲響起來，媽媽很著急的樣子，把小松鼠放回紙盒就出門了。

「哥哥，我們牠藏起來，別被媽媽發現。」妹妹說。我們把小松鼠藏在床底下後，商量給牠取名字，我說叫牠「猴哥」，因為松鼠像孫悟空一樣有本事；妹妹則說，牠根本就不是猴子，是松鼠就應該叫「鼠妹妹」。鼠妹妹太難聽，我不同意，最後我們一致決定，叫牠「松哥」，也就是松鼠哥哥。

松哥眼睛還沒睜開，只知道把粉嫩身體縮在海綿裡睡覺，對身邊食物不聞不問。兩天後的晚上，我夢見松哥長大了，牠跟著我和妹妹形影不離，跳來跳去非常可愛。牠輕輕一躍，跳到鄰家梨樹上，摘下好幾個梨子扔過來給我，夢境中，有一顆梨子不偏不倚地打中我腦門，把我打醒了。

醒來後，才發現原來是媽媽用手指敲我的腦門，說：「小松鼠都要餓死了，你真是作惡。」媽媽給牠餵奶粉，松哥喝得很起勁。牠一天天長大，一周左右就睜開了眼睛，琥珀色的眼睛好奇地打量我們和這個新家，「樹洞才是牠的家，秋葉是牠的床，不是海綿」。媽媽這麼一說，我和妹妹趕緊去撿來一些乾燥的樹葉鋪在紙盒裡。

一個多月後，松哥知道手捧板栗，自己咬開了。天一亮，牠就在房間裡不停地吵鬧，一會兒找吃的，一會兒玩耍，只要有聲響，基本上都是牠發出來的。牠的優點是比妹妹還講究衛生，從不在紙盒裡吃板栗，牠喜歡坐在窗欄桿上，面對著太陽吃東西。

松哥的耳朵筆直地豎立，就像聽見了誰正在說牠的壞話。牠天生就擅長爬樹，爬到鄰家梨樹上，把那些青澀的小梨子都咬上一口，鄰家大伯氣得破口大罵，揚言要下老鼠藥、裝老鼠夾，我們只好把松哥鎖在家裡。被限制了自由的松哥，脾氣變得暴躁，不時捶打玻璃發出噗噗聲，使人不得安寧。

有一次，一隻野貓跑到家裡來挑釁松哥，松哥果斷地迎上去跟野貓纏鬥，結果被野貓咬出了血，幸虧妹妹聽見打鬥聲，及時把野貓趕跑。

後來松哥又翻窗出去，跑到草地上玩耍，被一隻惡狗發現。松哥來不及逃跑，惡狗咬住牠，把牠的身體摔來摔去，於是松哥發出淒厲的慘叫。「那不是妳家的松哥嗎？」有人發現後，立刻跟媽媽說。媽媽勇敢地從惡狗嘴裡救下了松哥，牠奄奄一息。我和妹妹一人拿起一根木棍，對惡狗窮追不捨，直到把狗主人家的窗戶玻璃打碎才回頭。媽媽把松哥帶去給獸醫治療，醫生說雖然松哥的傷勢非常嚴重，但還有希望救活。

謝天謝地，松哥總算活過來了，妹妹淚汪汪地撫摸著松哥軟綿綿的身體安慰牠，我也是心如刀割，後悔當初把牠偷來，使牠受到這般折磨。鄰家金黃的梨子成熟了，我和松哥只能眼睜睜地望梨興嘆；松哥這時候還不得不躺在牠的紙盒裡，等到梨樹葉子掉光時，才慢慢痊癒。牠每天無精打采地坐在窗戶上曬太陽，透過玻璃看外面人來人往。

有一天，我發現松哥來了精神，耳朵高高地豎立起來，尾巴快速搖擺著，身體還不停地扭動。我悄悄靠近窗戶，目光穿過鄰家梨樹，只見遠處竹林裡，一隻松鼠正在竹子上，像表演雜技似地上躥下跳。那隻松鼠與松哥四目相對，松哥伸出爪子用力抓玻璃，發出尖銳刺耳的聲音。我拉上窗簾，松哥就撕咬窗簾，氣到在房間裡打砸。

「今天是怎麼了？」我大聲質問松哥，妹妹聽見我的斥責聲，打開房門來看，松哥「嗖」地一聲從門縫裡鑽出去，一跳一躍地跑進竹林。我和妹妹擔心松哥又發生意外，跟在牠後面追到竹林。

竹林裡，兩隻松鼠在竹梢上跳來跳去，互相追逐，看起來很友好；牠們就像李慕白和玉嬌龍在竹梢上切磋武藝，在竹葉上奔跑跳躍，如履平地身輕如燕。但牠們從來不認識，為什麼會一見如故？我和妹妹抬頭看了很久，直到天色昏暗，那隻松鼠才鑽進後山樹林。松哥抓住一根竹子，望著黑漆漆的樹林，依依不捨，被我一把抱在懷裡帶回家。

自從松哥認識那隻松鼠，牠的心變野了，不是坐在窗戶上發呆，就是在家裡摔東西，甚至對香甜的板栗都失去了興趣。那天，我半夜醒來，看見松哥還站在窗戶上，漆黑的剪影一動不動，在閃爍的星空下顯得孤單又寂寞。松哥不知道自己是從哪裡來的，不過看起來牠知道自己要去哪裡。

我披上衣服，悄悄地走到牠背後，牠把豎立的耳朵彈了一下，算是打招呼，但沒有回頭。我在窗前陪松哥站了一會兒，撫摸牠的後背，牠偶爾也用小腦袋磨蹭我。冬夜的星空明亮，每顆星星都像是松鼠靈動的眼睛，我把窗戶打開一道縫，冷風立即鑽進屋裡。我鑽進被窩，背朝窗戶，埋頭閉上眼睛。

第二天，松哥走了，再也沒有回來。媽媽說過，竹林後山的樹洞才是牠真正的家。