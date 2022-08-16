我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

話說和珅

劉北林

王曉方所著現代官場小說「駐京辦主任」，是當年熱賣之書，我看得入迷，其中主角瀋陽駐北京辦事處主任丁能通奔忙各大飯店之間，常去恭王府訪福碑求靈感。這福字碑是康熙為母祝壽所寫，字形內隱含四種吉祥寓意「丁、才、壽、祿」，是宮中傳家之寶，卻不知怎麼落在和珅手中，被他供在自家後花園，據說因為怕人看見生事，所以藏在假山洞中。

至於原本和宅，為什麼叫恭王府？說起來倒是王爺沾了和珅的光。和珅富可敵國，兒子又娶了公主，大事排場興建駙馬府，府分東西兩院，東院為公主夫婦居住，西院和珅自己住。東院豪華自不必說，西院卻大有玄機，外表似無逾越，內裡建得如皇宮。

乾隆歸天，和珅倒台，和宅易主，該府第檔次高標直追皇族，新宅主也必不可是等閒人家。果然奕訢王爺進住，其封號恭親王，遂此豪宅改稱恭王府，從那時至今。

那年我回北京探親，也想去後海看看盛名久聞的恭王府，摸摸福字。沒想到收費七十元人民幣的參觀門票，現場人山人海，不下故宮。好不容易擠到福字碑前，被告之禁止照相、禁止觸摸，黑不隆咚在假山洞內也看不清，福字上還罩了玻璃罩，殊為一憾。

在根據二月河名著「乾隆皇帝」改編的電視劇中，和珅並不專橫無禮，反而說話有理有據，和顏悅色，時時輕吟詩、淺唱曲、舞個身段，也頗有格調韻味。

實際上，和珅確也非平常人物，他文武雙全，精明幹練，多才多藝，智商不低。他在旗為鈕祜祿氏，曾任兵部侍郎，有如現在軍隊的武裝警衛，若無功夫在身，恐難勝任。他又是內閣大學士，飽讀史書且博聞強記，學以致用，寫得一筆好字。

何況和珅任軍機大臣權傾一時，若是庸才，怕也難獲皇上委以重任。同時，他情商指數極高，善於處理人際關係，對上逢迎，對下籠絡，打通關節左右逢源。他內心城府深藏，表面卻憨態可掬。

正因為如此，他雖巨貪，且人人皆知，竟穩居高位幾十年，巋然不動。乾隆居然還為和珅著想，授其密詔，賜他以後有罪免死。但畢竟天怒人怨，乾隆駕崩僅十二天，新帝即下令誅殺和珅。

所以電視劇中演的和珅是正如其人，好像碩鼠，看起來毛茸茸胖乎乎，一臉善良無辜，溫良恭儉讓；暗地裡卻大施搬運神功，把國庫當做自家銀行，明修棧道，暗度陳倉。

歷史往往有驚人的相似之處。也許，王曉方的反貪文學及和珅的發家史，應成為紀律檢查委員會桌上的辦案參考書。

北京 指數 小說

上一則

殺死星河（全文完）

下一則

盛夏光年

延伸閱讀

南加入室犯罪頻發 華人安保專家教你怎麼預防

南加入室犯罪頻發 華人安保專家教你怎麼預防
中國女藝人又爆逃漏稅 袁冰妍遭罰97.8萬人民幣

中國女藝人又爆逃漏稅 袁冰妍遭罰97.8萬人民幣
乾隆發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證心口不一

乾隆發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證心口不一
發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00

急診室的春天

2022-08-13 02:01

結婚四十年遊輪慶

2022-08-09 02:00

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增