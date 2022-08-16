王曉方所著現代官場小說 「駐京辦主任」，是當年熱賣之書，我看得入迷，其中主角瀋陽駐北京 辦事處主任丁能通奔忙各大飯店之間，常去恭王府訪福碑求靈感。這福字碑是康熙為母祝壽所寫，字形內隱含四種吉祥寓意「丁、才、壽、祿」，是宮中傳家之寶，卻不知怎麼落在和珅手中，被他供在自家後花園，據說因為怕人看見生事，所以藏在假山洞中。

至於原本和宅，為什麼叫恭王府？說起來倒是王爺沾了和珅的光。和珅富可敵國，兒子又娶了公主，大事排場興建駙馬府，府分東西兩院，東院為公主夫婦居住，西院和珅自己住。東院豪華自不必說，西院卻大有玄機，外表似無逾越，內裡建得如皇宮。

乾隆歸天，和珅倒台，和宅易主，該府第檔次高標直追皇族，新宅主也必不可是等閒人家。果然奕訢王爺進住，其封號恭親王，遂此豪宅改稱恭王府，從那時至今。

那年我回北京探親，也想去後海看看盛名久聞的恭王府，摸摸福字。沒想到收費七十元人民幣的參觀門票，現場人山人海，不下故宮。好不容易擠到福字碑前，被告之禁止照相、禁止觸摸，黑不隆咚在假山洞內也看不清，福字上還罩了玻璃罩，殊為一憾。

在根據二月河名著「乾隆皇帝」改編的電視劇中，和珅並不專橫無禮，反而說話有理有據，和顏悅色，時時輕吟詩、淺唱曲、舞個身段，也頗有格調韻味。

實際上，和珅確也非平常人物，他文武雙全，精明幹練，多才多藝，智商不低。他在旗為鈕祜祿氏，曾任兵部侍郎，有如現在軍隊的武裝警衛，若無功夫在身，恐難勝任。他又是內閣大學士，飽讀史書且博聞強記，學以致用，寫得一筆好字。

何況和珅任軍機大臣權傾一時，若是庸才，怕也難獲皇上委以重任。同時，他情商指數 極高，善於處理人際關係，對上逢迎，對下籠絡，打通關節左右逢源。他內心城府深藏，表面卻憨態可掬。

正因為如此，他雖巨貪，且人人皆知，竟穩居高位幾十年，巋然不動。乾隆居然還為和珅著想，授其密詔，賜他以後有罪免死。但畢竟天怒人怨，乾隆駕崩僅十二天，新帝即下令誅殺和珅。

所以電視劇中演的和珅是正如其人，好像碩鼠，看起來毛茸茸胖乎乎，一臉善良無辜，溫良恭儉讓；暗地裡卻大施搬運神功，把國庫當做自家銀行，明修棧道，暗度陳倉。

歷史往往有驚人的相似之處。也許，王曉方的反貪文學及和珅的發家史，應成為紀律檢查委員會桌上的辦案參考書。